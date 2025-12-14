5 топових серіалів, які точно сподобаються прихильникам стрічки "Люпен"

Нещодавно мережу сколихнула новина про те, що прихильникам культового серіалу "Люпен" варто очікувати продовження. Уже восени 2026 року відбудеться прем'єра нового сезону, на який так чекали глядачі.

А поки всі перебувають в очікуванні, у матеріалі 24 Каналу обирайте серіали, схожі за атмосферою та настроєм. Ми зібрали для вас найцікавіші стрічки.

Які серіали подивитись прихильникам стрічки "Люпен"?

"Білий комірець"

Ідеальним варіантом для прихильників серіалу "Люпен" може стати стрічка "Білий комірець". Прем'єра першого сезону відбулася у 2009 році, а трансляція тривала до 2014-го.

Серіал налічує 6 сезонів і 81 епізод загалом. У ньому розповідаються різні історії про аферистів. Глядачі матимуть змогу зануритися у світ фінансових махінацій, шахраїв, крадіжок та підробок, які тримають у напрузі.

"Білий комірець": дивіться онлайн трейлер серіалу

Дехто з глядачів зазначає, що це найкращий серіал, який вони коли-небудь бачили, з епічним фіналом, а хтось каже, що це стрічка "для фону". З усім тим, схвальних відгуків значно більше, і про це свідчать рейтинги. На IMDb серіал має оцінку 8,2 бала, що підтверджує його успіх.

У "Білому комірці" ми побачимо харизматичних героїв, баланс між розслідуваннями та стильним детективним шармом, а також чудову акторську гру. З кожним сезоном серіал лише набирає обертів. Тож, якщо ви любите такий жанр, обов'язково зверніть увагу на цю стрічку.

Якщо ви прихильники серіалу "Люпен", вам також сподобаються такі стрічки:

"Шерлок"

"Паперовий будинок"

"Підступний Піт"

"Менталіст"

Обирайте свого фаворита та дозвольте собі влаштувати справжній вечір кіно та емоцій, які подарують вам ці кінопроєкти.