З 11 вересня у кінотеатрах відбулась прем'єра нового українського фільму "Малевич". Це біографічна стрічка про художника Казимира Малевича, який є автором картини "Червоний квадрат".

Марина Кошкіна у фільмі "Малевич" виконала роль Наталії, третьої дружини Казимира. В інтерв'ю для Кіно 24 акторка більше розповіла про знімання стрічки та свою героїню.

Роботу над фільмом почали ще до повномасштабного вторгнення, але завершували знімання уже коли тривала велика війна. Чимало локацій на Харківщині, де планували зйомки, виявилися зруйнованими. Все це спричинило найбільше труднощів, адже повітряні тривоги та обстріли перешкоджали знімальному процесу.

Це було складно емоційно. Загалом дуже гарний кастинг, команда та бажання всіх людей щось робити, творити. Робити цікаву історію. Тому якихось таких труднощів, окрім обставин війни, не було. На цьому тлі все здається не таким важливим,

– зауважила Марина Кошкіна.



Марина Кошкіна у ролі Наталії / Фото з інстаграму Марини Кошкіної

Якою є героїня Марини Кошкіної?

Акторка втілила на екрані Наталію Манченко, історичну персонажку, яка на 23 роки молодша за Казимира Малевича. Вона була з чоловіком до кінця його життя. За словами Марини Кошкіної, це невелика роль, до того ж про Наталію важко знайти багато інформації. Однак вона намагалась відштовхнутися від того, що відчуває у їхній історії.

Вона із закоханої студентки стає його секретаркою, радницею. Це було інше кохання, ніж з Софією (друга дружина Казимира Малевича, – Кіно 24). Вона його дуже любила. Він для неї був у першу чергу генієм. Вона йшла за ним, хоч і теж була талановитою художницею,

– поділилась Кошкіна.

На думку акторки, Наталія бачила свого чоловіка як геніального митця і була людиною, яка вірить у його талант та безумовно підтримує. До того ж творчі люди часто потребують опори.

"Такі союзи часто бувають. Не скажу, що в них було кохання. У Наталії була віра в нього та підтримка. На мою думку, Наталя була дуже потужною і великою опорою для Малевича, щоб він творив. Він дуже їй довіряв", – розповіла Марина Кошкіна.

Акторка додала, що подібні ролі допомагають їй дізнатися більше про Україну, її історію та культуру, та навіть про саму себе.

Що відомо про фільм "Малевич"