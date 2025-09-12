Марина Кошкіна, яка виконала роль Наталії у фільмі "Малевич", висловила свою думку щодо скандалу в інтерв'ю для Кіно 24. Вона розповіла, як відреагувала на скандал, та що думає про рішення режисерки залишити сцени з Темляком у стрічці.

Важливо Колишню дівчину Костянтина Темляка визнали потерпілою від домашнього насильства з його боку

Акторка підкреслила, що висловлюється не лише щодо Костянтина Темляка, але й щодо попередніх історій з Андрієм Білоусом, Юрієм Висоцьким, Левом Сомовим. Адже все це – історії будь-якого виду насильства щодо жінок.

Моя позиція незмінна. Я не так добре знаю Костю, але знаю його як прекрасного, талановитого актора. Але ніколи не відомо, що там за закритими дверима у людей. Знаю, що зараз він захищає нас, але, по-перше, це не виправдовує попередні вчинки людини. По-друге, це одна з історій, яка має, не те що нагадувати, а бути певним гаслом: що за всі свої вчинки в житті ти будеш рано чи пізно нести відповідальність,

– зазначила Марина Кошкіна.

Зірка "Малевича" додала, що вдячна всім жінкам, які розповідають свої історії. Їй хотілося б, щоб насилля більше не існувало, – не лише фізичного, але й емоційно.

"Це не тільки у сфері творчості, але й у житті не має такого бути. Наразі це все – безкарність. І страх вийти зі стосунків. Тому хочеться, щоб ці історії надавали сили всім тим, хто страждає від насилля. Щоб вони говорили, йшли з цих стосунків, йти до органів, які мають захищати. Завдяки цим відкритим і чесним історіям насилля стане менше, а люди будуть нести відповідальність", – підкреслила акторка.

Повне інтерв'ю з Мариною Кошкіною читайте у рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Марина Кошкіна про рішення не видаляти сцени з Темляком

На думку акторки, складно оцінити рішення режисерки Дар'ї Онищенко залишити сцени з Костянтином Темляком.

Я не можу сказати, що я погоджуюсь. Але й не можу сказати, що не погоджуюсь, тому що я не на її місці. Це все-таки кіно, він грає персонажа. Вирізати його і таким чином що? Вирізати його – це вирізати Дар'ю Творонович, Ірму Вітовську, всю їхню лінію та історію. Це ж було певне режисерське рішення, – зауважила Марина Кошкіна.

Водночас акторка додала, що все це можна було б оцінити по-іншому, якби скандал розгорівся до монтажу та виходу фільму. Можливо, тоді б сцени перезняли.

"Але вирізати – просто неможливо. Що далі? Що це дасть, покарання Темляку? Воно має бути не таким. Є ще такий момент, що у нас немає інституту репутації, як на Заході. Це теж важливо", – зазначила Марина Кошкіна.

