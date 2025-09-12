Марина Кошкина, исполнившая роль Натальи в фильме "Малевич", высказала свое мнение относительно скандала в интервью для Кино 24. Она рассказала, как отреагировала на скандал, и что думает о решении режиссера оставить сцены с Темляком в ленте.

Важно Бывшую девушку Константина Темляка признали потерпевшей от домашнего насилия с его стороны

Актриса подчеркнула, что высказывается не только относительно Константина Темляка, но и относительно предыдущих историй с Андреем Белоусом, Юрием Высоцким, Львом Сомовым. Ведь все это – истории любого вида насилия в отношении женщин.

Моя позиция неизменна. Я не так хорошо знаю Костю, но знаю его как прекрасного, талантливого актера. Но никогда не известно, что там за закрытыми дверями у людей. Знаю, что сейчас он защищает нас, но, во-первых, это не оправдывает предыдущие поступки человека. Во-вторых, это одна из историй, которая должна, не то что напоминать, а быть определенным лозунгом: что за все свои поступки в жизни ты будешь рано или поздно нести ответственность,

– отметила Марина Кошкина.

Звезда "Малевича" добавила, что благодарна всем женщинам, которые рассказывают свои истории. Ей хотелось бы, чтобы насилия больше не существовало, – не только физического, но и эмоционально.

"Это не только в сфере творчества, но и в жизни не должно такого быть. Сейчас это все – безнаказанность. И страх выйти из отношений. Поэтому хочется, чтобы эти истории придавали силы всем тем, кто страдает от насилия. Чтобы они говорили, уходили из этих отношений, идти в органы, которые должны защищать. Благодаря этим открытым и честным историям насилия станет меньше, а люди будут нести ответственность", – подчеркнула актриса.

Полное интервью с Мариной Кошкиной читайте в рамках проекта "Интервью24".

Марина Кошкина о решении не удалять сцены с Темляком

По мнению актрисы, сложно оценить решение режиссера Дарьи Онищенко оставить сцены с Константином Темляком.

Я не могу сказать, что я согласна. Но и не могу сказать, что не согласна, потому что я не на ее месте. Это все-таки кино, он играет персонажа. Вырезать его и таким образом что? Вырезать его – это вырезать Дарью Творонович, Ирму Витовскую, всю их линию и историю. Это же было определенное режиссерское решение, – отметила Марина Кошкина.

В то же время актриса добавила, что все это можно было бы оценить по-другому, если бы скандал разгорелся до монтажа и выхода фильма. Возможно, тогда бы сцены пересняли.

"Но вырезать – просто невозможно. Что дальше? Что это даст, наказание Темляку? Оно должно быть не таким. Есть еще такой момент, что у нас нет института репутации, как на Западе. Это тоже важно", – отметила Марина Кошкина.

Что известно о скандале с Константином Темляком?