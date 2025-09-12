Марина Кошкина, исполнившая роль Натальи в фильме "Малевич", высказала свое мнение относительно скандала в интервью для Кино 24. Она рассказала, как отреагировала на скандал, и что думает о решении режиссера оставить сцены с Темляком в ленте.
Важно Бывшую девушку Константина Темляка признали потерпевшей от домашнего насилия с его стороны
Актриса подчеркнула, что высказывается не только относительно Константина Темляка, но и относительно предыдущих историй с Андреем Белоусом, Юрием Высоцким, Львом Сомовым. Ведь все это – истории любого вида насилия в отношении женщин.
Моя позиция неизменна. Я не так хорошо знаю Костю, но знаю его как прекрасного, талантливого актера. Но никогда не известно, что там за закрытыми дверями у людей. Знаю, что сейчас он защищает нас, но, во-первых, это не оправдывает предыдущие поступки человека. Во-вторых, это одна из историй, которая должна, не то что напоминать, а быть определенным лозунгом: что за все свои поступки в жизни ты будешь рано или поздно нести ответственность,
– отметила Марина Кошкина.
Звезда "Малевича" добавила, что благодарна всем женщинам, которые рассказывают свои истории. Ей хотелось бы, чтобы насилия больше не существовало, – не только физического, но и эмоционально.
"Это не только в сфере творчества, но и в жизни не должно такого быть. Сейчас это все – безнаказанность. И страх выйти из отношений. Поэтому хочется, чтобы эти истории придавали силы всем тем, кто страдает от насилия. Чтобы они говорили, уходили из этих отношений, идти в органы, которые должны защищать. Благодаря этим открытым и честным историям насилия станет меньше, а люди будут нести ответственность", – подчеркнула актриса.
Полное интервью с Мариной Кошкиной читайте в рамках проекта "Интервью24".
Марина Кошкина о решении не удалять сцены с Темляком
По мнению актрисы, сложно оценить решение режиссера Дарьи Онищенко оставить сцены с Константином Темляком.
Я не могу сказать, что я согласна. Но и не могу сказать, что не согласна, потому что я не на ее месте. Это все-таки кино, он играет персонажа. Вырезать его и таким образом что? Вырезать его – это вырезать Дарью Творонович, Ирму Витовскую, всю их линию и историю. Это же было определенное режиссерское решение, – отметила Марина Кошкина.
В то же время актриса добавила, что все это можно было бы оценить по-другому, если бы скандал разгорелся до монтажа и выхода фильма. Возможно, тогда бы сцены пересняли.
"Но вырезать – просто невозможно. Что дальше? Что это даст, наказание Темляку? Оно должно быть не таким. Есть еще такой момент, что у нас нет института репутации, как на Западе. Это тоже важно", – отметила Марина Кошкина.
Что известно о скандале с Константином Темляком?
- 8 августа фотограф Анастасия Соловьева заявила, что пережила физическое и психологическое насилие со стороны Константина Темляка, когда они были в отношениях.
- Актер подтвердил слова бывшей девушки и признал, что имел зависимость от алкогольных и наркотических веществ. Он добавил, что готов понести ответственность за содеянное.
- Кроме того, Анастасия опубликовала откровенную переписку Темляка с 15-летней девушкой.
- Режиссер фильма "Малевич" осудила действия Константина Темляка и добавила, что такой же позиции придерживается вся команда ленты. Но кадры с его участием решили не вырезать. По словам Дарьи Онищенко, без них распадется все художественное произведение.