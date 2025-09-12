С 11 сентября в кинотеатрах состоялась премьера нового украинского фильма "Малевич". Это биографическая лента о художнике Казимире Малевиче, который является автором картины "Красный квадрат".

Марина Кошкина в фильме "Малевич" исполнила роль Натальи, третьей жены Казимира. В интервью для Кино 24 актриса больше рассказала о съемках ленты и своей героине.

Работу над фильмом начали еще до полномасштабного вторжения, но завершали съемки уже когда шла большая война. Немало локаций на Харьковщине, где планировали съемки, оказались разрушенными. Все это вызвало больше всего трудностей, ведь воздушные тревоги и обстрелы препятствовали съемочному процессу.

Это было сложно эмоционально. В общем очень хороший кастинг, команда и желание всех людей что-то делать, творить. Делать интересную историю. Поэтому каких-то таких трудностей, кроме обстоятельств войны, не было. На этом фоне все кажется не таким важным,

– отметила Марина Кошкина.



Марина Кошкина в роли Натальи / Фото из инстаграма Марины Кошкиной

Какова героиня Марины Кошкиной?

Актриса воплотила на экране Наталью Манченко, историческую персонажку, которая на 23 года моложе Казимира Малевича. Она была с мужем до конца его жизни. По словам Марины Кошкиной, это небольшая роль, к тому же о Наталье трудно найти много информации. Однако она пыталась оттолкнуться от того, что чувствует в их истории.

Она из влюбленной студентки становится его секретаршей, советницей. Это была другая любовь, чем с Софией (вторая жена Казимира Малевича, – Кино 24). Она его очень любила. Он для нее был в первую очередь гением. Она шла за ним, хоть и тоже была талантливой художницей,

– поделилась Кошкина.

По мнению актрисы, Наталья видела своего мужа как гениального художника и была человеком, который верит в его талант и безусловно поддерживает. К тому же творческие люди часто нуждаются в опоре.

"Такие союзы часто бывают. Не скажу, что у них была любовь. У Натальи была вера в него и поддержка. По моему мнению, Наталья была очень мощной и большой опорой для Малевича, чтобы он творил. Он очень ей доверял", – рассказала Марина Кошкина.

Актриса добавила, что подобные роли помогают ей узнать больше об Украине, ее историю и культуру, и даже о самой себе.

Что известно о фильме "Малевич"