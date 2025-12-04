Лікар, який постачав кетамін Меттью Перрі, отримав тюремний термін

28 жовтня 2023 року стало відомо про смерть відомого актора, зірки серіалу "Друзі" – Меттью Перрі. Причиною смерті, за попередніми даними, стало передозування кетаміном.

У цьому звинувачують каліфорнійського лікаря Сальвадора Пласенсію, який зізнався у незаконному розповсюдженні препарату. Тепер стало відомо, який тюремний термін йому загрожує. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Який вирок отримав лікар Меттью Перрі?

Оскільки лікар Сальвадор Пласенсія ще в липні визнав свою провину, його засудили до 2,5 року позбавлення волі за постачання кетаміну актору Меттью Перрі. Згідно із законом, лікареві загрожувало близько 40 років ув'язнення.

Однак він уклав угоду зі слідством, повністю визнав провину, сплатив штраф у розмірі 5600 доларів і здав свою медичну ліцензію. Тож його вирок було суттєво пом'якшено.

Є клятва, яку дають лікарі, але її явно забули,

– сказала мати Меттью Перрі підсудному.

Окрім лікаря, до справи причетні ще четверо осіб, які вже офіційно визнали свою провину. Серед них – 55-річний лікар Марк Чавес, який займався постачанням кетаміну; 60-річний особистий асистент актора Кеннет Івамаса; 42-річна дилерка Джасвін Сангха, відома під псевдонімом "Королева кетаміну"; а також 56-річний посередник у схемі продажу препарату Ерік Флемінг.

Що відомо про смерть Меттью Перрі?