Врач, который поставлял кетамин Мэттью Перри, получил тюремный срок

28 октября 2023 года стало известно о смерти известного актера, звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри. Причиной смерти, по предварительным данным, стала передозировка кетамином.

В этом обвиняют калифорнийского врача Сальвадора Пласенсию, который признался в незаконном распространении препарата. Теперь стало известно, какой тюремный срок ему грозит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Андрей Исаенко назвал лучшего актера Украины: "Это человек, который достиг определенной высоты"

Какой приговор получил врач Мэттью Перри?

Поскольку врач Сальвадор Пласенсия еще в июле признал свою вину, его приговорили к 2,5 годам лишения свободы за поставку кетамина актеру Мэттью Перри. По закону, врачу грозило около 40 лет заключения.

Однако он заключил сделку со следствием, полностью признал вину, заплатил штраф в размере 5600 долларов и сдал свою медицинскую лицензию. Поэтому его приговор был существенно смягчен.

Есть клятва, которую дают врачи, но ее явно забыли,

– сказала мать Мэттью Перри подсудимому.

Кроме врача, к делу причастны еще четыре человека, которые уже официально признали свою вину. Среди них – 55-летний врач Марк Чавес, который занимался поставкой кетамина; 60-летний личный ассистент актера Кеннет Ивамаса; 42-летняя дилерка Джасвин Сангха, известная под псевдонимом "Королева кетамина"; а также 56-летний посредник в схеме продажи препарата Эрик Флеминг.

Что известно о смерти Мэттью Перри?