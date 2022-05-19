"Ми в серці маємо те, що не вмирає": "Мавка. Лісова пісня" вирушає в Канни в синьо-жовтих тонах
Команда проєкту "Мавка. Лісова пісня" перебуває на фінальному етапі виробництва. Попри війну та складні робочі умови, анімаційну стрічку завершать згідно з довоєнним планом. У травні картину презентують в Каннах.
Як повідомила 24 каналу пресслужба анімаційного фільму, "Мавка" є хедлайнером студійного каталогу українських фільмів, права на показ вже придбали в багатьох країнах. Та саме зараз реліз мультфільму стане символічною подією для українців, адже він несе світу послання про самобутню давню культуру України, перемогу любові та найбільшу цінність – мир.
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"Мавка. Лісова пісня" на фінальній стадії виробництва
Студії знадобилося кілька днів від початку повномасштабної війни Росії проти України, щоб реорганізувати виробничий процес і продовжити роботу.
Крім цього, учасники команди Мавки записали для світу емоційне відеозвернення, в якому поділилися особистими історіями про те, де та за яких умов їх застала війна і як вони змогли повернутись до створення мультфільму. Також відео супроводжується новими ексклюзивними кадрами з мультфільму, котрі ще не були оприлюднені, бо попри все "ми продовжуємо працювати — це наш внесок у перемогу, адже "ми в серці маємо те, що не вмирає".
Як триває робота "Мавки" під час війни: дивіться відео від творців проєкту
Основна місія проєкту – популяризувати українську культуру, традиції та цінності – стала ще більш важливою та значущою під час війни. Для цього команда "Мавка. Лісова пісня" веде активну міжнародну промокампанію, частиною якої є залучення світових знаменитостей, які публічно підтримали Україну, до озвучування персонажів в міжнародній версії анімаційного фільму,
– ділиться продюсерка "Мавки" Ірина Костюк.
"Мавка. Лісова пісня" на Каннському кінофестивалі
"Мавка. Лісова пісня" є головним проєктом у дистрибуційному пакеті FILM.UA Group, який представлено в Каннах на кіноринку Marché du Film de Cannes 2022, що проходить у межах Каннського Кінофестивалю з 17 по 25 травня. Спеціально для кіноринку оновився офіційний постер проєкту – елементи Магічного Лісу Мавки набули кольорів українського прапора.
Постер "Мавки" / Фото пресслужби
22 травня з 9:30 у рамках Animation Day в Каннах (Annecy Goes To Cannes 2022) відбудеться пітчинг, на якому продюсери Анна Єлісеєва та Єгор Олесов представлять "Мавку" міжнародній професійній аудиторії. Разом з українським проєктом для участі в Animation Day було відібрано роботи з Бельгії, Великобританії, Ірландії, Канади, Франції й Швейцарії. На івент може потрапити кожен учасник Marché du film de Cannes з акредитацією.
Ще одна "мавчина подія" відбудеться у межах кіноринку 23 травня: о 14:15 заплановано скрінінг всіх готових на цей час сцен анімаційного фільму (вхід вільний для акредитованих учасників кіноринку, за додатковою інформацією звертатися на e.drachov@film.ua).
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Уся українська кіноіндустрія представлена в Каннах в Об’єднаному національному павільйоні під гаслом #StandWithUkraine. Крім того, FILM.UA Group Distribution відкрив свій окремий стенд у Palais des Festivals (під номером J11).
Нагадаємо, що мультфільм "Мавка. Лісова пісня" створено за мотивами драми-феєрії письменниці Лесі Українки та народної міфології.
Мавка – сильний жіночий персонаж з українських легенд. Вона прагне миру у своїй домівці, як і мільйони українців сьогодні. Разом з іншими жіночими образами студії Animagrad із мультфільмів "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" (2018) і "Роксолана" (у розробці), Мавка уособлює силу духу українського характеру,
– переконаний режисер Олег Маламуж.
"Історія, розказана в "Мавці", знайде живий відгук в аудиторії у всьому світі. Вона дарує надію й нагадує про те, що добро завжди перемагає зло, а любов сильніша за ненависть", — додає Анна Єлісєєва, продюсерка мультфільму.
Постер "Мавки" / Фото пресслужби
Права на показ "Мавки" придбали в понад 20 країнах Європи, Близького Сходу та Північної Африки
Загалом, від початку роботи над проєктом права на показ анімаційного фільму придбали дистриб’ютори в понад 20 країнах Європи, Близького Сходу та Північної Африки. Сьогодні команда активно веде перемовини щодо продажу прав на інші території, прагнучи охопити ринки США та Китаю, а також укласти угоди з найбільшими стрімінговими платформами, щоб про “Мавку” дізналися в усьому світі.
За всіма новинами Всесвіту Мавки на Каннському кінофестивалі слідкуйте на офіційних сторінках проєкту у соцмережах, а також на сайті: MAVKA. THE FOREST SONG, фейсбук, інстаграм.
Вишиванка є окрасою мультфільму
Сьогодні вишита сорочка стала символом належності. Це сигнал нескореності. Це броня, що покриває наші змучені болем, але повні любов‘ю серця,
– повідомили вони.