"Ми в серці маємо те, що не вмирає": "Мавка. Лісова пісня" вирушає в Канни в синьо-жовтих тонах

19 травня 2022 , 11:46
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Команда проєкту "Мавка. Лісова пісня" перебуває на фінальному етапі виробництва. Попри війну та складні робочі умови, анімаційну стрічку завершать згідно з довоєнним планом. У травні картину презентують в Каннах.

Як повідомила 24 каналу пресслужба анімаційного фільму, "Мавка" є хедлайнером студійного каталогу українських фільмів, права на показ вже придбали в багатьох країнах. Та саме зараз реліз мультфільму стане символічною подією для українців, адже він несе світу послання про самобутню давню культуру України, перемогу любові та найбільшу цінність – мир.

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"Мавка. Лісова пісня" на фінальній стадії виробництва

Студії знадобилося кілька днів від початку повномасштабної війни Росії проти України, щоб реорганізувати виробничий процес і продовжити роботу.

Крім цього, учасники команди Мавки записали для світу емоційне відеозвернення, в якому поділилися особистими історіями про те, де та за яких умов їх застала війна і як вони змогли повернутись до створення мультфільму. Також відео супроводжується новими ексклюзивними кадрами з мультфільму, котрі ще не були оприлюднені, бо попри все "ми продовжуємо працювати — це наш внесок у перемогу, адже "ми в серці маємо те, що не вмирає".

Як триває робота "Мавки" під час війни: дивіться відео від творців проєкту

 

Основна місія проєкту – популяризувати українську культуру, традиції та цінності – стала ще більш важливою та значущою під час війни. Для цього команда "Мавка. Лісова пісня" веде активну міжнародну промокампанію, частиною якої є залучення світових знаменитостей, які публічно підтримали Україну, до озвучування персонажів в міжнародній версії анімаційного фільму,
– ділиться продюсерка "Мавки" Ірина Костюк.

"Мавка. Лісова пісня" на Каннському кінофестивалі 

"Мавка. Лісова пісня" є головним проєктом у дистрибуційному пакеті FILM.UA Group, який представлено в Каннах на кіноринку Marché du Film de Cannes 2022, що проходить у межах Каннського Кінофестивалю з 17 по 25 травня. Спеціально для кіноринку оновився офіційний постер проєкту – елементи Магічного Лісу Мавки набули кольорів українського прапора.


Постер "Мавки" / Фото пресслужби

22 травня з 9:30 у рамках Animation Day в Каннах (Annecy Goes To Cannes 2022) відбудеться пітчинг, на якому продюсери Анна Єлісеєва та Єгор Олесов представлять "Мавку" міжнародній професійній аудиторії. Разом з українським проєктом для участі в Animation Day було відібрано роботи з Бельгії, Великобританії, Ірландії, Канади, Франції й Швейцарії. На івент може потрапити кожен учасник Marché du film de Cannes з акредитацією.

Ще одна "мавчина подія" відбудеться у межах кіноринку 23 травня: о 14:15 заплановано скрінінг всіх готових на цей час сцен анімаційного фільму (вхід вільний для акредитованих учасників кіноринку, за додатковою інформацією звертатися на e.drachov@film.ua).

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Уся українська кіноіндустрія представлена в Каннах в Об’єднаному національному павільйоні під гаслом #StandWithUkraine. Крім того, FILM.UA Group Distribution відкрив свій окремий стенд у Palais des Festivals (під номером J11).

Нагадаємо, що мультфільм "Мавка. Лісова пісня" створено за мотивами драми-феєрії письменниці Лесі Українки та народної міфології.

Мавка – сильний жіночий персонаж з українських легенд. Вона прагне миру у своїй домівці, як і мільйони українців сьогодні. Разом з іншими жіночими образами студії Animagrad із мультфільмів "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" (2018) і "Роксолана" (у розробці), Мавка уособлює силу духу українського характеру,
– переконаний режисер Олег Маламуж.

"Історія, розказана в "Мавці", знайде живий відгук в аудиторії у всьому світі. Вона дарує надію й нагадує про те, що добро завжди перемагає зло, а любов сильніша за ненависть", — додає Анна Єлісєєва, продюсерка мультфільму.


Постер "Мавки" / Фото пресслужби

Права на показ "Мавки" придбали в понад 20 країнах Європи, Близького Сходу та Північної Африки

Загалом, від початку роботи над проєктом права на показ анімаційного фільму придбали дистриб’ютори в понад 20 країнах Європи, Близького Сходу та Північної Африки. Сьогодні команда активно веде перемовини щодо продажу прав на інші території, прагнучи охопити ринки США та Китаю, а також укласти угоди з найбільшими стрімінговими платформами, щоб про “Мавку” дізналися в усьому світі.

За всіма новинами Всесвіту Мавки на Каннському кінофестивалі слідкуйте на офіційних сторінках проєкту у соцмережах, а також на сайті: MAVKA. THE FOREST SONG, фейсбук, інстаграм.

Вишиванка є окрасою мультфільму

Як зазначають творці мультфільму, вишиванка та традиційний одяг українців є колоритною прикрасою проєкту: "Це один із візуальних способів передати красу української автентики, нашої культурної спадщини. Наші предки носили вишиті сорочки на свята і в будні, додавали до приданого, дарували рідним, щоб була любов, здоров’я, взаєморозуміння, плідний врожай".

Сьогодні вишита сорочка стала символом належності. Це сигнал нескореності. Це броня, що покриває наші змучені болем, але повні любов‘ю серця,
– повідомили вони.

Автор: Наталія Гулій