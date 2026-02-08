4 нові мінісеріали, які вам точно сподобаються

Серед усього різноманіття серіалів, які є на стримінгових платформах, часто складно знайти ті, де справді цікавий сюжет. Щотижня кінотворці презентують нові стрічки, але не всі знаходять відгук в серцях глядачів.

У новій добірці 24 Каналу розповімо про кілька нових серіалів, які не лише затягують з перших хвилин й не відпускають до фінальних титрів, а й які можна подивитися за кілька годин.

Теж цікаво Захочете стерти пам'ять, щоб подивитися знову: топові високорейтингові серіали, які затягують

Які нові мінісеріали варті уваги?

"Звір у мені"

Рейтинг IMDb: 7.4

Кількість серій: 8

Відома письменниця Аллі Віггс переживає творчу кризу. Однак все змінюється, коли в сусідньому будинку оселяється харизматичний магнат нерухомості – Найл Шелдон. У цього чоловіка темне минуле, в якому є нерозкрита справа про зникнення дружини. Аггі він зацікавлює, тож жінка починає розслідувати його життя, втягуючись в небезпечну гру. Її цікавість переростає в одержимість та психологічне простистояння.

"Звір у мені": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кришталева зозуля"

Рейтинг IMDb: 6.6

Кількість серій: 6

Молодій лікарці зробили трансплантацію серця, після чого вона відчуває нові сили та незвичайні емоції. Згодом дівчина відправляється в гірське містечко, звідки родом її донор. Там вона знайомиться з життям громади й розуміє, що всі люди приховують безліч секретів. У будинку донора є багато таємниць, а місто досі не може оговтатися від похмурої історії про дитину, яка зникла. Кожне відкриття дівчини змушує її переосмислювати не лише минуле чужої людини, а й власне сприйняття життя.

"Кришталева зозуля": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Скляний купол"

Рейтинг IMDb: 6.7

Кількість серій: 6

Події розгортаються у віддаленому шведському містечку. Там судова психологиня не може забути про викрадення, жертвою якого стала в дитинстві. Водночас вона долучається до пошуків зниклої дівчинки.

"Скляний купол": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Уцілілі"

Рейтинг IMDb: 6.6

Кількість серій: 6

Кіран Елліотт виріс у приморському місті, куди разом із сім'єю повертається через 15 років після страшної трагедії. Тоді був страшний шторм і троє його близьких людей загинули. Та всі ці роки таємниці минулого не відпускають Кірана. І його життя кардинально змінюється, коли місцеву дівчину знаходять убитою.

"Уцілілі": дивіться онлайн трейлер серіалу

Що подивитися, коли хочеться чогось веселішого?