4 нові мінісеріали, які вам точно сподобаються
- У добірці представлені нові мінісеріали: "Звір у мені", "Кришталева зозуля", "Скляний купол", "Уцілілі", кожен з яких має захопливий сюжет та власні таємниці.
- Кожен серіал привертає увагу завдяки незвичайному сюжету, психологічному напруженню та загадковим деталям, що розгортаються протягом декількох серій.
Серед усього різноманіття серіалів, які є на стримінгових платформах, часто складно знайти ті, де справді цікавий сюжет. Щотижня кінотворці презентують нові стрічки, але не всі знаходять відгук в серцях глядачів.
У новій добірці 24 Каналу розповімо про кілька нових серіалів, які не лише затягують з перших хвилин й не відпускають до фінальних титрів, а й які можна подивитися за кілька годин.
Які нові мінісеріали варті уваги?
"Звір у мені"
Рейтинг IMDb: 7.4
Кількість серій: 8
Відома письменниця Аллі Віггс переживає творчу кризу. Однак все змінюється, коли в сусідньому будинку оселяється харизматичний магнат нерухомості – Найл Шелдон. У цього чоловіка темне минуле, в якому є нерозкрита справа про зникнення дружини. Аггі він зацікавлює, тож жінка починає розслідувати його життя, втягуючись в небезпечну гру. Її цікавість переростає в одержимість та психологічне простистояння.
"Звір у мені": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Кришталева зозуля"
Рейтинг IMDb: 6.6
Кількість серій: 6
Молодій лікарці зробили трансплантацію серця, після чого вона відчуває нові сили та незвичайні емоції. Згодом дівчина відправляється в гірське містечко, звідки родом її донор. Там вона знайомиться з життям громади й розуміє, що всі люди приховують безліч секретів. У будинку донора є багато таємниць, а місто досі не може оговтатися від похмурої історії про дитину, яка зникла. Кожне відкриття дівчини змушує її переосмислювати не лише минуле чужої людини, а й власне сприйняття життя.
"Кришталева зозуля": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Скляний купол"
Рейтинг IMDb: 6.7
Кількість серій: 6
Події розгортаються у віддаленому шведському містечку. Там судова психологиня не може забути про викрадення, жертвою якого стала в дитинстві. Водночас вона долучається до пошуків зниклої дівчинки.
"Скляний купол": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Уцілілі"
Рейтинг IMDb: 6.6
Кількість серій: 6
Кіран Елліотт виріс у приморському місті, куди разом із сім'єю повертається через 15 років після страшної трагедії. Тоді був страшний шторм і троє його близьких людей загинули. Та всі ці роки таємниці минулого не відпускають Кірана. І його життя кардинально змінюється, коли місцеву дівчину знаходять убитою.
"Уцілілі": дивіться онлайн трейлер серіалу
Що подивитися, коли хочеться чогось веселішого?
- "Плеймейкерка". Колишню тусівницю змушують очолити керування професійною баскетбольною командою, яка належить її сім'ї. Тепер дівчина має довести, що вона здатна керувати бізнесом.
- "Молоді мільйонери". Четверо друзів-підлітків з Марселя виграють джекпот. Після цього їхнє життя перетворюється на хаос, а молодість і багатство стають кошмаром.
- "Досконала казка". Марго втікає з власного весілля. Давид ледве зводить кінці з кінцями й працює на двох роботах. Ці двоє навіть не здогадуються, що саме вони допоможуть одне одному знайти своє місце.