4 новых мини-сериала, которые вам точно понравятся

Среди всего многообразия сериалов, которые есть на стриминговых платформах, часто сложно найти те, где действительно интересный сюжет. Каждую неделю кинотворцы презентуют новые ленты, но не все находят отклик в сердцах зрителей.
В новой подборке 24 Канала расскажем о нескольких новых сериалах, которые не только затягивают с первых минут и не отпускают до финальных титров, но и которые можно посмотреть за несколько часов.
Какие новые мини-сериалы достойны внимания?
"Зверь во мне"
Рейтинг IMDb: 7.4
Количество серий: 8
Известная писательница Алли Уиггс переживает творческий кризис. Однако все меняется, когда в соседнем доме поселяется харизматичный магнат недвижимости – Найл Шелдон. У этого мужчины темное прошлое, в котором есть нераскрытое дело об исчезновении жены. Агги он заинтересовывает, поэтому женщина начинает расследовать его жизнь, втягиваясь в опасную игру. Ее любопытство перерастает в одержимость и психологическое противостояние.
"Зверь во мне": смотрите онлайн трейлер сериала
"Хрустальная кукушка"
Рейтинг IMDb: 6.6
Количество серий: 6
Молодому врачу сделали трансплантацию сердца, после чего она чувствует новые силы и необычные эмоции. Впоследствии девушка отправляется в горный городок, откуда родом ее донор. Там она знакомится с жизнью общины и понимает, что все люди скрывают множество секретов. В доме донора есть много тайн, а город до сих пор не может оправиться от мрачной истории о ребенке, который исчез. Каждое открытие девушки заставляет ее переосмысливать не только прошлое чужого человека, но и собственное восприятие жизни.
"Хрустальная кукушка": смотрите онлайн трейлер сериала
"Стеклянный купол"
Рейтинг IMDb: 6.7
Количество серий: 6
События разворачиваются в отдаленном шведском городке. Там судебный психолог не может забыть о похищении, жертвой которого стала в детстве. В то же время она присоединяется к поискам пропавшей девочки.
"Стеклянный купол": смотрите онлайн трейлер сериала
"Уцелевшие"
Рейтинг IMDb: 6.6
Количество серий: 6
Киран Эллиотт вырос в приморском городе, куда вместе с семьей возвращается через 15 лет после страшной трагедии. Тогда был страшный шторм и трое его близких людей погибли. И все эти годы тайны прошлого не отпускают Кирана. И его жизнь кардинально меняется, когда местную девушку находят убитой.
"Уцелевшие": смотрите онлайн трейлер сериала
Что посмотреть, когда хочется чего-то более веселого?
- "Плеймейкерша". Бывшую тусовщицу заставляют возглавить управление профессиональной баскетбольной командой, которая принадлежит ее семье. Теперь девушка должна доказать, что она способна управлять бизнесом.
- "Молодые миллионеры". Четверо друзей-подростков из Марселя выигрывают джекпот. После этого их жизнь превращается в хаос, а молодость и богатство становятся кошмаром.
- "Совершенная сказка". Марго сбегает с собственной свадьбы. Давид едва сводит концы с концами и работает на двух работах. Эти двое даже не догадываются, что именно они помогут друг другу найти свое место.