В новой подборке 24 Канала расскажем о нескольких новых сериалах, которые не только затягивают с первых минут и не отпускают до финальных титров, но и которые можно посмотреть за несколько часов.
Тоже интересно Захотите стереть память, чтобы посмотреть снова: топовые высокорейтинговые сериалы, которые затягивают
Какие новые мини-сериалы достойны внимания?
"Зверь во мне"
Рейтинг IMDb: 7.4
Количество серий: 8
Известная писательница Алли Уиггс переживает творческий кризис. Однако все меняется, когда в соседнем доме поселяется харизматичный магнат недвижимости – Найл Шелдон. У этого мужчины темное прошлое, в котором есть нераскрытое дело об исчезновении жены. Агги он заинтересовывает, поэтому женщина начинает расследовать его жизнь, втягиваясь в опасную игру. Ее любопытство перерастает в одержимость и психологическое противостояние.
"Зверь во мне": смотрите онлайн трейлер сериала
"Хрустальная кукушка"
Рейтинг IMDb: 6.6
Количество серий: 6
Молодому врачу сделали трансплантацию сердца, после чего она чувствует новые силы и необычные эмоции. Впоследствии девушка отправляется в горный городок, откуда родом ее донор. Там она знакомится с жизнью общины и понимает, что все люди скрывают множество секретов. В доме донора есть много тайн, а город до сих пор не может оправиться от мрачной истории о ребенке, который исчез. Каждое открытие девушки заставляет ее переосмысливать не только прошлое чужого человека, но и собственное восприятие жизни.
"Хрустальная кукушка": смотрите онлайн трейлер сериала
"Стеклянный купол"
Рейтинг IMDb: 6.7
Количество серий: 6
События разворачиваются в отдаленном шведском городке. Там судебный психолог не может забыть о похищении, жертвой которого стала в детстве. В то же время она присоединяется к поискам пропавшей девочки.
"Стеклянный купол": смотрите онлайн трейлер сериала
"Уцелевшие"
Рейтинг IMDb: 6.6
Количество серий: 6
Киран Эллиотт вырос в приморском городе, куда вместе с семьей возвращается через 15 лет после страшной трагедии. Тогда был страшный шторм и трое его близких людей погибли. И все эти годы тайны прошлого не отпускают Кирана. И его жизнь кардинально меняется, когда местную девушку находят убитой.
"Уцелевшие": смотрите онлайн трейлер сериала
Что посмотреть, когда хочется чего-то более веселого?
- "Плеймейкерша". Бывшую тусовщицу заставляют возглавить управление профессиональной баскетбольной командой, которая принадлежит ее семье. Теперь девушка должна доказать, что она способна управлять бизнесом.
- "Молодые миллионеры". Четверо друзей-подростков из Марселя выигрывают джекпот. После этого их жизнь превращается в хаос, а молодость и богатство становятся кошмаром.
- "Совершенная сказка". Марго сбегает с собственной свадьбы. Давид едва сводит концы с концами и работает на двух работах. Эти двое даже не догадываются, что именно они помогут друг другу найти свое место.