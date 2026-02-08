В новой подборке 24 Канала расскажем о нескольких новых сериалах, которые не только затягивают с первых минут и не отпускают до финальных титров, но и которые можно посмотреть за несколько часов.

Какие новые мини-сериалы достойны внимания?

"Зверь во мне"

Рейтинг IMDb: 7.4

Количество серий: 8

Известная писательница Алли Уиггс переживает творческий кризис. Однако все меняется, когда в соседнем доме поселяется харизматичный магнат недвижимости – Найл Шелдон. У этого мужчины темное прошлое, в котором есть нераскрытое дело об исчезновении жены. Агги он заинтересовывает, поэтому женщина начинает расследовать его жизнь, втягиваясь в опасную игру. Ее любопытство перерастает в одержимость и психологическое противостояние.

"Зверь во мне": смотрите онлайн трейлер сериала

"Хрустальная кукушка"

Рейтинг IMDb: 6.6

Количество серий: 6

Молодому врачу сделали трансплантацию сердца, после чего она чувствует новые силы и необычные эмоции. Впоследствии девушка отправляется в горный городок, откуда родом ее донор. Там она знакомится с жизнью общины и понимает, что все люди скрывают множество секретов. В доме донора есть много тайн, а город до сих пор не может оправиться от мрачной истории о ребенке, который исчез. Каждое открытие девушки заставляет ее переосмысливать не только прошлое чужого человека, но и собственное восприятие жизни.

"Хрустальная кукушка": смотрите онлайн трейлер сериала

"Стеклянный купол"

Рейтинг IMDb: 6.7

Количество серий: 6

События разворачиваются в отдаленном шведском городке. Там судебный психолог не может забыть о похищении, жертвой которого стала в детстве. В то же время она присоединяется к поискам пропавшей девочки.

"Стеклянный купол": смотрите онлайн трейлер сериала

"Уцелевшие"

Рейтинг IMDb: 6.6

Количество серий: 6

Киран Эллиотт вырос в приморском городе, куда вместе с семьей возвращается через 15 лет после страшной трагедии. Тогда был страшный шторм и трое его близких людей погибли. И все эти годы тайны прошлого не отпускают Кирана. И его жизнь кардинально меняется, когда местную девушку находят убитой.

"Уцелевшие": смотрите онлайн трейлер сериала

