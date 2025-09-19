Відомий актор серіалу "Надприродне" Міша Колінз, який від початку великої війни підтримує Україну та є амбасадором платформи United24, натрапив на хвилю дискусій. Це сталося після його публікації про діалог із росіянином.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм актора. Міша Коллінз зазначив, що не відчуває ненависті до росіян.

Міша Коллінз шокував заявою про росіян: що він сказав?

Міша Коллінз заявив, що не відчуває ненависті до Росії та росіян, а лише до їхніх лідерів. Інцидент трапився під час авіаперельоту. До актора підійшов бортпровідник, який зізнався, що впізнав його, а також додав, що він з Росії та знає, що актор їх ненавидить. Однак після цього Міша опублікував селфі зі стюардом та зробив допис, у якому заявив, що не відчуває ненависті до населення Росії.

Я не ненавиджу Росію чи росіян – я ненавиджу те, що Путін зробив з Україною та Сирією. Я не ненавиджу палестинців, але ненавиджу те, що зробили лідери ХАМАС 7 жовтня. Я не ненавиджу Ізраїль чи ізраїльтян, але ненавиджу смерть, страждання й руйнування, які Нетаньягу приніс Газі. І я люблю свою країну, але ненавиджу те, що робить Трамп,

– написав Коллінз.

Він вважає, що саме лідери винні по тому, що відбувається в країнах, однак це не означає, що самі люди є поганими, адже влада, за його словами, використовує народ у своїх інтересах.

У коментарях люди обурені, адже ніколи не могли подумати, що актор притримається такої думки. Вони зазначили, що важливо пам'ятати, що накази віддає російський диктатор, однак виконують їх ті самі "звичайні люди", вбиваючи українців та руйнуючи нашу землю.

Як Міша Коллінз підтримує Україну?