Нещодавно зірки серіалу "Надприродне" підтримали Україну. Фото з українським прапором з’явилося в соцмережах Міші Коллінза, який підписав: "Поточний настрій".

Дивіться також Злочинець з ножем вдерся в дім Камбербетча і погрожував спалити його: сім’я дуже злякалася

Міша Коллінз приїхав до Києва

На київському вокзалі актора зустрів амбасадор United24 Андрій Шевченко разом зі своїм старшим сином Джорданом.

Подивіться, хто приїхав! Та це ж наш амбасадор Андрій Шевченко! І не сам, а зі старшим сином Джорданом. Зачекайте, а хто це поруч? Та це ж кінозірка, американський актор, виконавець головної ролі у серіалі "Надприродне" Міша Коллінз! Вітаємо всіх у Києві!,

– написали United24.

Міша Коллінз приїхав до Києва / United24

Що відомо про Мішу Коллінза

Окрім серіалу "Надприродне", Міша Коллінз знявся у кількох фільмах, серед яких "Стонхендж: Апокаліпсис", "Карла", "Перерване життя". Його справжнє ім'я – Дмітрі Тіппенс Крашнік. Вважають, що родина Міші Коллінза має українське походження.

Мати Міші керує Центром культурної еволюції, він також має брата Сашу і дві сестри, Даніель та Елізабет. У 2022 році актор вперше висловив свою підтримку українському народу.