Недавно звезды сериала "Сверхъестественное" поддержали Украину. Фото с украинским флагом появилось в соцсетях Миши Коллинза, подписавшего: "Текущее настроение".

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Миша Коллинз приехал в Киев

На киевском вокзале актера встретил посол United24 Андрей Шевченко вместе со своим старшим сыном Джорданом.

Посмотрите, кто приехал! Да это наш посол Андрей Шевченко! И не сам, а со старшим сыном Джорданом. Подождите, кто это рядом? Да это кинозвезда, американский актер, исполнитель главной роли в сериале "Сверхъестественное" Миша Коллинз! Поздравляем всех в Киеве!

– написали United24.

Миша Коллинз приехал в Киев / United24

Что известно о Мише Коллинзе

Кроме сериала "Сверхъестественное", Миша Коллинз снялся в нескольких фильмах, среди которых "Стонхендж: Апокалипсис", "Карла", "Прерванная жизнь". Его настоящее имя – Дмитрий Типпенс Крашник. Считается, что семья Миши Коллинза имеет украинское происхождение.

Мать Миши руководит Центром культурной эволюции, у него также есть брат Саша и две сестры, Даниэль и Элизабет. В 2022 году актер впервые выразил свою поддержку украинскому народу.