Человек с ножом пробрался через железный забор и ворота, стоимостью 3,5 миллиона фунтов стерлингов, в Северном Лондоне, и угрожал им. Злоумышленником оказался 35-летний Джек Бисселл.

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35-летний злоумышленник ворвался в дом Бенедикта Камбербетча

По информации Daily Mail, актер и его родные очень испугались за свою жизнь. Сначала они услышали крики Джека Бисселла извне. "Я знаю, что ты переехал сюда, надеюсь, он (дом – 24 Канал) сгорит!", – кричал мужчина. Он бросил один из вазонов в стену дома и сломал домофон ножом для рыбы, плюнув на него.

Актер Бенедикт Камбербетч немедленно вызвал полицию, но злоумышленник успел скрыться до прибытия правоохранителей. С помощью ДНК, оставленной на месте преступления, следователи смогли быстро установить подозреваемого.

Полиция задержала 35-летнего Джека Бисселла, бывшего шеф-повара пятизвездочного отеля Beaumont Hotel в Мейфере. Его оштрафовали на 250 фунтов стерлингов и вынесли запретительное предписание по обидчику, согласно которому ему запрещено приближаться к семье Камбербетча и их району проживания в течение 3-х лет.

На состоявшемся в мае судебном заседании Бисселл признал свою вину, а ему был вынесен приговор. Дату инцидента не разглашают. По информации источника, подробности дела смогли опубликовать только на этой неделе.

"Понятно, что все члены семьи находились в ужасе и думали, что этот мужчина сможет попасть внутрь и нанести им вред. К счастью, этого не произошло. Бенедикт и Софи пережили множество бессонных ночей из-за страха, что они могут стать мишенью еще раз". Этот злонамеренный акт вторжения делает его гораздо ужаснее", – рассказал друг семьи.

Джека Бисселла поймали правоохранители / Hypebeast

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Следует отметить, что в 2015 году Джек Бисселл был сфотографирован в нижнем белье на акции протеста против военной интервенции в Сирии.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения Бенедикт Камбербетч в своем доме приютил беженцев из Украины. "Каждый должен делать все, что может", – говорил актер. В целом, звезда поддерживает Украину с первых дней войны.