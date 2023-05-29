Недавно Арнольда Шварценеггера спросили о выходе Брюса Уиллиса на пенсию, и он сказал об актере только добрые слова. "Его всегда будут помнить как великую звезду", – поделился Шварценеггер.

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Арнольд Шварценеггер поддержал Брюса Уиллиса

"Я думаю, что он фантастический", – сказал Шварценеггер CinemaBlend. – Он всегда на протяжении многих лет был большой звездой. И я думаю, что его всегда будут помнить как великую звезду и хорошего человека".

Я понимаю, что в его обстоятельствах, связанных со здоровьем, ему пришлось уйти на пенсию. Но вообще, вы знайте, мы никогда особо не уходим на пенсию. Герои боевиков перезагружаются,

– дополнил Шварценеггер.

Как известно, Шварценеггер и Уиллис были партнерами в начале ресторанной франшизы "Планета Голливуд", а также вместе работали над серией фильмов "Неудержимые".

Брюс Уиллис в фильме "Неудержимые" / Millennium Films

В марте Уиллис отпраздновал 68-летие в кругу своей семьи, вместе с бывшей женой Деми Мур. Между тем, Шварценеггер сыграл главную роль в новой комедии-боевике Fubar на Netflix, а также в документальном сериале "Арнольд", также на Netflix, в котором рассказывает о своей жизни. У него также готовится к выходу книга "Будь полезна: семь инструментов для жизни".