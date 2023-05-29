Исполнительной продюсершей и рассказчицей документального сериала стала Джада Пинкетт-Смит. "Царица Клеопатра" рассказывает о воинственной ангольской королеве Нзинге с реконструкциями событий и интервью с экспертами.

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В Египте требуют запретить сериал "Царица Клеопатра"

10 мая на платформе Netflix состоялась премьера четырехсерийного документального фильма "Царица Клеопатра". Однако еще до выхода трейлера, местные жители выразили критику выбора темнокожей британской актрисы Адель Джеймс на роль последней царицы Египта из македонской династии Птолемеев.

Автор жалобы, Эссам Рефаат, заявил: "Платформа Netflix в Арабской Республике Египет совершила преступление, нарушив ментальный образ исторических ценностей, поскольку такое произведение можно считать историческим подлогом, сделанным ради драматургии".

"Царица Клеопатра": смотрите трейлер

Интересно, что реальный внешний вид Клеопатры неизвестен, хотя сохранились ее скульптурные изображения. Она родилась в Александрии в 69 году до н.э. Ее отцом был Птолемей XII, однако историки не знают, кем была ее мать, что дает основания для разных предположений.

Напомним, после выхода трейлера сериала "Царица Клеопатра", египтяне создали петицию об отмене съемок, а авторов фильма обвинили в афроцентризме, фальсификации и присвоении истории.