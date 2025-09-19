Известный актер сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз, который с начала большой войны поддерживает Украину и является амбассадором платформы United24, наткнулся на волну дискуссий. Это произошло после его публикации о диалоге с россиянином.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм актера. Миша Коллинз отметил, что не испытывает ненависти к россиянам.

Миша Коллинз шокировал заявлением о россиянах: что он сказал?

Миша Коллинз заявил, что не испытывает ненависти к России и россиянам, а только к их лидерам. Инцидент произошел во время авиаперелета. К актеру подошел бортпроводник, который признался, что узнал его, а также добавил, что он из России и знает, что актер их ненавидит. Однако после этого Миша опубликовал селфи со стюардом и сделал сообщение, в котором заявил, что не испытывает ненависти к населению России.

Я не ненавижу Россию или россиян – я ненавижу то, что Путин сделал с Украиной и Сирией. Я не ненавижу палестинцев, но ненавижу то, что сделали лидеры ХАМАС 7 октября. Я не ненавижу Израиль или израильтян, но ненавижу смерть, страдания и разрушения, которые Нетаньяху принес Газе. И я люблю свою страну, но ненавижу то, что делает Трамп,

– написал Коллинз.

Он считает, что именно лидеры виноваты по тому, что происходит в странах, однако это не означает, что сами люди являются плохими, ведь власть, по его словам, использует народ в своих интересах.

В комментариях люди возмущены, ведь никогда не могли подумать, что актер придерживается такого мнения. Они отметили, что важно помнить, что приказы отдает российский диктатор, однако выполняют их те же "обычные люди", убивая украинцев и разрушая нашу землю.

Как Миша Коллинз поддерживает Украину?