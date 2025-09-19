Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм актера. Миша Коллинз отметил, что не испытывает ненависти к россиянам.
Миша Коллинз шокировал заявлением о россиянах: что он сказал?
Миша Коллинз заявил, что не испытывает ненависти к России и россиянам, а только к их лидерам. Инцидент произошел во время авиаперелета. К актеру подошел бортпроводник, который признался, что узнал его, а также добавил, что он из России и знает, что актер их ненавидит. Однако после этого Миша опубликовал селфи со стюардом и сделал сообщение, в котором заявил, что не испытывает ненависти к населению России.
Я не ненавижу Россию или россиян – я ненавижу то, что Путин сделал с Украиной и Сирией. Я не ненавижу палестинцев, но ненавижу то, что сделали лидеры ХАМАС 7 октября. Я не ненавижу Израиль или израильтян, но ненавижу смерть, страдания и разрушения, которые Нетаньяху принес Газе. И я люблю свою страну, но ненавижу то, что делает Трамп,
– написал Коллинз.
Он считает, что именно лидеры виноваты по тому, что происходит в странах, однако это не означает, что сами люди являются плохими, ведь власть, по его словам, использует народ в своих интересах.
В комментариях люди возмущены, ведь никогда не могли подумать, что актер придерживается такого мнения. Они отметили, что важно помнить, что приказы отдает российский диктатор, однако выполняют их те же "обычные люди", убивая украинцев и разрушая нашу землю.
Как Миша Коллинз поддерживает Украину?
- Миша Коллинз является амбассадором платформы United24.
- В частности, он стал амбассадором направления Humanitarian Demining.
- Он работал лично и привлекал партнеров, чтобы купить специальную бронированную машину, которая будет помогать саперам.
- Актер неоднократно приезжал в Украину лично. В частности, он был в Киеве, а также в зонах, где происходит разминирование.
- Кстати, звезда "Сверхъестественного" Коллинз побывал у линии фронта на Сумщине. Об этом сообщала платформа United24.
- Неоднократно давал интервью в международные медиа, где говорил об Украине.
- Актер откровенно критикует политиков, которые не поддерживают Украину, и таким образом привлекает международное внимание.