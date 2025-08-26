13 серпня 2025 року на Netflix відбулася прем'єра серіалу "Молоді мільйонери". Це комедійна стрічка, яка налічує всього 8 епізодів, однак вже сьогодні є однією із найпопулярніших на стримінговій платформі.

Попереду цього серіалу лише культовий "Венздей", який очолює рейтинг найкращих серіалів на стримінгу. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет та акторський склад.

Що відомо про серіал "Молоді мільйонери"?

Це французький комедійно-драматичний серіал, який можна подивитися всього за вечір, оскільки тривалість однієї серії всього 33 хвилини.

Історія про чотирьох старшокласників із Марселя. В центрі сюжету компанія друзів: Самія, Лео, Девід та Джесс. Вони несподівано для себе самих виграють 17 мільйонів євро. Та є одна маленька проблема. Нікому із них ще не виповнилося 18 років, тож згідно з законодавством вони не можуть забрати ці кошти собі.

Та друзі не опускають руки та знаходять рішення: вони звертаються до Віктуар – повнолітньої дівчини, яка колись уже допомогла їм обрати щасливий номер. Дівчина не з їхньої компанії, але здавалося б, саме вона може здійснити їхню мрію про багатство.

"Молоді мільйонери": дивіться онлайн трейлер серіалу

Усе б нічого, але в один момент гроші приносять не просто розкішне життя та свободу, а той хаос, якого вони точно не очікували. Ба більше, їхній щасливий випадок і величезний виграш, який поки що недосяжний, збігається із підлітковими труднощами, сімейними конфліктами вдома та підготовкою до випусканих іспитів.

І все це яскраво демонструє, що може статися, коли людині несподівано падають на голову величезні гроші. Серіал покаже, як несподіване багатство впливає на дружбу, стосунки та цінності.

Головні ролі зіграли Абрагам Ваплер, Сара Ґаначарські, Малу Хебізі, Каліксте Бруазен Дутаз, Жанна Будьє.