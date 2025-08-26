13 августа 2025 года на Netflix состоялась премьера сериала "Молодые миллионеры". Это комедийная лента, которая насчитывает всего 8 эпизодов, однако уже сегодня является одной из самых популярных на стриминговой платформе.

Впереди этого сериала только культовый "Венздей", который возглавляет рейтинг лучших сериалов на стриминге. В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете и актерском составе.

Что известно о сериале "Молодые миллионеры"?

Это французский комедийно-драматический сериал, который можно посмотреть всего за вечер, поскольку продолжительность одной серии всего 33 минуты.

История о четырех старшеклассниках из Марселя. В центре сюжета компания друзей: Самия, Лео, Дэвид и Джесс. Они неожиданно для себя самих выигрывают 17 миллионов евро. Но есть одна маленькая проблема. Никому из них еще не исполнилось 18 лет, поэтому согласно законодательству они не могут забрать эти средства себе.

Но друзья не опускают руки и находят решение: они обращаются к Виктуар – совершеннолетней девушке, которая когда-то уже помогла им выбрать счастливый номер. Девушка не из их компании, но казалось бы, именно она может осуществить их мечту о богатстве.

"Молодые миллионеры": смотрите онлайн трейлер сериала

Все бы ничего, но в один момент деньги приносят не просто роскошную жизнь и свободу, а тот хаос, которого они точно не ожидали. Более того, их счастливый случай и огромный выигрыш, который пока недостижим, совпадает с подростковыми трудностями, семейными конфликтами дома и подготовкой к выпускным экзаменам.

И все это ярко демонстрирует, что может произойти, когда человеку неожиданно падают на голову огромные деньги. Сериал покажет, как неожиданное богатство влияет на дружбу, отношения и ценности.

Главные роли сыграли Абрагам Ваплер, Сара Ганачарски, Малу Хебизи, Каликсте Бруазен Дутаз, Жанна Будье.