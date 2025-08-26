Однако по словам создателей сериала, второй сезон будет оригинальным видением команды, а не продолжением романа. В материале Кино 24 покажем трейлер нового сезона.

Вышел трейлер 2 сезона "Кофе с кардамоном": что показали в ролике?

23 августа 2025 года вышел первый трейлер 2 сезона сериала "Кофе с кардамоном". Известно, что новый сезон будет называться "Кофе с кардамоном. Сила земли". Уже само название является красноречивым, поскольку, по словам кинотворцев, в этих эпизодах сюжет будет сосредоточен не просто вокруг романтической линии, а вокруг борьбы главной героини за свою землю и дом.

Смотрите также Скандал с сериалом "Кофе с кардамоном", съемки и личная жизнь: честный разговор с Еленой Лавренюк

По словам Елены Лавренюк, ее Анна будет уже совсем другой: уверенной в себе, сильной, той, которая готова бороться за своих детей, землю и за себя саму. Она уже не хрупкая девочка, которую вывезли из Жовквы во Львов, а женщина, которая готова брать все в свои руки.

Во втором сезоне сериала сыграет Елена Лавренюк, "хозяин украинских сердец" Алексей Гнатковский, Александр Кобзарь, Надежда Хильская и другие блестящие украинские артисты.

Премьера новых эпизодов состоится осенью 2025 года, однако конкретной даты кинотворцы пока не называли. Долгожданный 2 сезон будет насчитывать 8 эпизодов.