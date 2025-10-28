3 мотиваційні фільми, які варто подивитись, коли все набридло
- Фільм "Прихована краса" розповідає про чоловіка, який пише листи Смерті, Часу і Любові після втрати доньки.
- "Приховані фігури" базується на реальних подіях і розповідає про жінок з NASA, які допомогли запустити астронавта на орбіту, а "Король Річард" показує шлях доньок Річарда Вільямса до чемпіонства в тенісі.
У всіх бувають складні моменти у житті. Коли все набридає, коли нічого не хочеться робити, бо зникає мотивація і сили покидають. Справитись з таким станом можуть допомогти мотиваційні фільми.
Що подивитись, коли все набридло, розповість 24 Канал. Зберігайте нашу добірку й отримуйте заряд мотивації!
Які фільми подивитись, коли все набридло?
"Прихована краса"
Говард Інлет живе у Нью-Йорку та працює в рекламному агентстві. Нещодавно чоловік втратив доньку, через що впав у депресію. Колеги хочуть йому допомогти й розробляють план, але вони не очікували на те, що стається далі. Говард пише листи, але не людям, а Смерті, Часу, Любові, а адресати не залишають його у біді.
"Прихована краса": дивіться онлайн трейлер фільму
"Приховані фігури"
Історія, створена на основі реальних подій. У фільмі розповідається про Кетрін Джонсон, Дороті Вон і Мері Джексон. Це працівниці NASA, завдяки яким вдалося запустити на орбіту астронавта Джона Гленна.
"Приховані фігури": дивіться онлайн трейлер фільму
"Король Річард: Виховуючи чемпіонок"
Річард Вільямс приводить своїх доньок Серену та Вінус на тренування з тенісу, коли їм виповнюється чотири з половиною роки. Він робить усе, щоб дівчатка стали чемпіонками.
У Річарда є план, завдяки якому його доньки стануть зірками тенісу. У Серени та Вінус непростий шлях, однак їхня цілеспрямованість і підтримка сім'ї допоможуть добитись успіхів.
"Король Річард: Виховуючи чемпіонок": дивіться онлайн трейлер фільму