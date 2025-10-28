3 мотиваційні фільми, які варто подивитись, коли все набридло

У всіх бувають складні моменти у житті. Коли все набридає, коли нічого не хочеться робити, бо зникає мотивація і сили покидають. Справитись з таким станом можуть допомогти мотиваційні фільми.

Що подивитись, коли все набридло, розповість 24 Канал. Зберігайте нашу добірку й отримуйте заряд мотивації!

Які фільми подивитись, коли все набридло?

"Прихована краса"

Говард Інлет живе у Нью-Йорку та працює в рекламному агентстві. Нещодавно чоловік втратив доньку, через що впав у депресію. Колеги хочуть йому допомогти й розробляють план, але вони не очікували на те, що стається далі. Говард пише листи, але не людям, а Смерті, Часу, Любові, а адресати не залишають його у біді.

"Прихована краса": дивіться онлайн трейлер фільму

"Приховані фігури"

Історія, створена на основі реальних подій. У фільмі розповідається про Кетрін Джонсон, Дороті Вон і Мері Джексон. Це працівниці NASA, завдяки яким вдалося запустити на орбіту астронавта Джона Гленна.

"Приховані фігури": дивіться онлайн трейлер фільму

"Король Річард: Виховуючи чемпіонок"

Річард Вільямс приводить своїх доньок Серену та Вінус на тренування з тенісу, коли їм виповнюється чотири з половиною роки. Він робить усе, щоб дівчатка стали чемпіонками.

У Річарда є план, завдяки якому його доньки стануть зірками тенісу. У Серени та Вінус непростий шлях, однак їхня цілеспрямованість і підтримка сім'ї допоможуть добитись успіхів.

"Король Річард: Виховуючи чемпіонок": дивіться онлайн трейлер фільму