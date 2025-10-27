Яскравий і веселий образ дитячого аніматора у горорах перетворюється в лячних серійних убивць. Якщо ви вже готуєтесь до Геловіну та шукаєте найкращі фільми жахів, зверніть увагу на цю добірку 24 Каналу, де в центрі сюжету – клоуни.

"Жахаючий" (2016)

У ніч Геловіну Тара та її подруга Доун вирішують перекусити в забігайлівці, але раптом помічають дивакуватого клоуна. Згодом дівчата бачать, що колесо їхнього авто луснуло, тож Тара кличе на допомогу сестру. Тим часом стає відомо про вбивство у піцерії, де були дівчата. Вони опиняються у пастці – за ними полює клоун-садист Арт.

"Жахаючий": дивіться трейлер онлайн

"Воно"

Про страшного клоуна Пеннівайза зняли кілька фільмів – у 1990 році героя зіграв Тім Каррі, а у 2017 – Білл Скашгорд. Можна обрати будь-який варіант стрічки, – більш класичний або ж сучасніший, однак вони обидві варті уваги. У центрі сюжету – Пеннівайз – демонічна істота, яка полює на дітей у містечку Деррі.

"Воно" (2017): дивіться трейлер онлайн

"Будинок 1000 трупів" (2003)

Дві пари подорожують Америкою в пошуках пригод. У ніч Геловіну вони натрапляють на таємничий музей монстрів та психів. Господар музею розповідає їм легенду про маніяка на прізвисько Доктор Сатана. Заінтриговані, вони йдуть на пошуки дерева, де лінчували злочинця. Але через шалену зливу вирішують перечекати ніч у старому занедбаному будинку.

"Будинок 1000 трупів": дивіться трейлер онлайн

"Полтергейст" (1982)

Події фільму розгортаються у передмісті Каліфорнії навколо молодої сім'ї Фрилінгів. Вони виявляють, що в їхньому будинку завелися примари. Спершу привиди здаються дружніми – вони лише рухають об'єктами й начебто не загрожують людям. Та згодом істоти стають жорстокішими: починають тероризувати родину, а потім викрадають молодшу доньку.

"Полтергейст": дивіться трейлер онлайн

"Клоуни-вбивці з космосу" (1988)

Молода подружня пара помічає, як в лісі неподалік падає якийсь об'єкт. Вони вирішують поглянути, що сталося. Прибігши на місце, герої бачать великий цирковий намет. Виявляється, що у наш світ вдерлися кровожерливі гості з іншої планети, які хочуть підкорити людей та завоювати владу на Землі.

"Клоуни-вбивці з космосу": дивіться трейлер онлайн

"31" (2016)

Дія горору відбувається під час Геловіна 1976 року. На п'ятьох карнавальних працівників, які подорожують селами, раптово нападають невідомі. Їх відводять у дивну велику будівлю та змушують бранців зіграти в гру на виживання під назвою "31".

"31": дивіться трейлер онлайн

