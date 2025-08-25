Оскароносний український режисер Мстислав Чернов відверто розповів про роботу над фільмом "2000 метрів до Андріївки". Ця нова документальна стрічка претендує на те, щоб представляти Україну на премії Оскар-2026.

Режисер розповів про роботу над фільмом, а також про те, що саме вони хочуть донести до глядача цією кінороботою. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання NV.

Мстислав Чернов про "2000 метрів до Андріївки": що сказав режисер?

Мстислав Чернов відверто розповів про роботу над фільмом "2000 метрів до Андріївки". Він зізнався, що спершу фільм планували зробити з дуже оптимістичним настроєм. Це мала бути історія про успішну операцію, про символ перемоги, про прапор, який бійці підіймають у звільненій Андріївці, про Фєдю – командира взводу підрозділу Гідра 3-ї штурмової бригади і його людей.

Але по ходу того, як деякі наші герої загинули, зокрема за п'ять місяців під час захисту Авдіївки, фільм змінився. Змінився і його тон, і наше ставлення до кожної записаної нами хвилини. Саме тоді ціллю стало закарбувати пам'ять про людей, які пожертвували своїм здоров'ям і життям, щоб звільнити Андріївку, щоб дати Україні цю надію, цей символ,

– каже Чернов.

Тоді ані військові, ані творці фільму ще не знали, чи буде Андріївка звільнена, але вона вже була близько. І режисер усвідомив: якщо їм вдасться розказати цю історію світу, вона символізуватиме все, що відбувається на передовій.

"Тисячі таких саме лісосмуг, в яких воюють наші військові, а також тисячі сімей, які втрачають близьких. Це для мене стало символом. І я сподіваюся, що для глядача це також буде символом усього, що відбувалося того літа, і всього, через що проходять наші військові й зараз", – каже Мстислав.

"2000 метрів до Андріївки": дивіться онлайн трейлер фільму

Режисер зізнався, що військовим не завжди було "на руку" те, що з ними журналісти, однак сьогодні важливо показувати все, що відбувається в нашій країні й вони це розуміють.

Кадр піднятого над звільненим селом прапору настільки ж важливий, як і сам прапор, який ти підіймаєш. Якщо ніхто не побачив цього прапора, то цього ніби не було. Історія – це те, що ми пам'ятаємо, а не те, що сталося. І якщо нічого не зняти, то нічого і не залишиться в пам'яті. При тому, що цей час був історичним. Тож бійці взяли нас з собою, бо вони теж розуміють, наскільки це важливо,

– поділився Чернов.

Мстислав каже, що, роблячи такі фільми орієнтується в першу чергу на бійців та сім'ї військових. Він відверто зізнався, що коли бачить сльози на їхніх очах, розуміє, що навіть якщо цей фільм не побачить ніхто у світі, крім бійців і рідних, його потрібно було зробити.

Час пожирає все. Навіть найважливіші, найболючіші речі, які ми повинні пам'ятати, зникають. І я бачу сенс кіно саме в тому, що це інструмент зберігати цю пам'ять,

– зазначає режисер.

Міжнародна прем'єра фільму відбулася у січні 2025 року на американському фестивалі незалежного кіно Sundance, а в українських кінотеатрах "2000 метрів до Андріївки" з'явиться 28 серпня.