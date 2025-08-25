Фільм, який має побачити кожен: Мстислав Чернов відверто про роботу над новою стрічкою
- Мстислав Чернов розповів про процес створення фільму "2000 метрів до Андріївки", який претендує на Оскар-2026.
- Фільм став символом стійкості й пам'яті про захисників України.
- Міжнародна прем'єра відбулася у січні 2025 року на фестивалі Sundance, а в Україні фільм вийде 28 серпня.
- Чернов наголошує на важливості збереження пам'яті через кіно, особливо для військових та їхніх сімей.
Оскароносний український режисер Мстислав Чернов відверто розповів про роботу над фільмом "2000 метрів до Андріївки". Ця нова документальна стрічка претендує на те, щоб представляти Україну на премії Оскар-2026.
Режисер розповів про роботу над фільмом, а також про те, що саме вони хочуть донести до глядача цією кінороботою. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання NV.
Рекомендуємо Чергова зрада: зірка бойовиків Марк Дакаскос прибув у Москву і зізнався в любові країні окупанта
Мстислав Чернов про "2000 метрів до Андріївки": що сказав режисер?
Мстислав Чернов відверто розповів про роботу над фільмом "2000 метрів до Андріївки". Він зізнався, що спершу фільм планували зробити з дуже оптимістичним настроєм. Це мала бути історія про успішну операцію, про символ перемоги, про прапор, який бійці підіймають у звільненій Андріївці, про Фєдю – командира взводу підрозділу Гідра 3-ї штурмової бригади і його людей.
Але по ходу того, як деякі наші герої загинули, зокрема за п'ять місяців під час захисту Авдіївки, фільм змінився. Змінився і його тон, і наше ставлення до кожної записаної нами хвилини. Саме тоді ціллю стало закарбувати пам'ять про людей, які пожертвували своїм здоров'ям і життям, щоб звільнити Андріївку, щоб дати Україні цю надію, цей символ,
– каже Чернов.
До речі, опублікували список фільмів, які змагатимуться за право представляти Україну на премії Оскар-2026. Серед них "2000 метрів до Андріївки". Більше – за посиланням.
Тоді ані військові, ані творці фільму ще не знали, чи буде Андріївка звільнена, але вона вже була близько. І режисер усвідомив: якщо їм вдасться розказати цю історію світу, вона символізуватиме все, що відбувається на передовій.
"Тисячі таких саме лісосмуг, в яких воюють наші військові, а також тисячі сімей, які втрачають близьких. Це для мене стало символом. І я сподіваюся, що для глядача це також буде символом усього, що відбувалося того літа, і всього, через що проходять наші військові й зараз", – каже Мстислав.
"2000 метрів до Андріївки": дивіться онлайн трейлер фільму
Режисер зізнався, що військовим не завжди було "на руку" те, що з ними журналісти, однак сьогодні важливо показувати все, що відбувається в нашій країні й вони це розуміють.
Кадр піднятого над звільненим селом прапору настільки ж важливий, як і сам прапор, який ти підіймаєш. Якщо ніхто не побачив цього прапора, то цього ніби не було. Історія – це те, що ми пам'ятаємо, а не те, що сталося. І якщо нічого не зняти, то нічого і не залишиться в пам'яті. При тому, що цей час був історичним. Тож бійці взяли нас з собою, бо вони теж розуміють, наскільки це важливо,
– поділився Чернов.
Мстислав каже, що, роблячи такі фільми орієнтується в першу чергу на бійців та сім'ї військових. Він відверто зізнався, що коли бачить сльози на їхніх очах, розуміє, що навіть якщо цей фільм не побачить ніхто у світі, крім бійців і рідних, його потрібно було зробити.
Час пожирає все. Навіть найважливіші, найболючіші речі, які ми повинні пам'ятати, зникають. І я бачу сенс кіно саме в тому, що це інструмент зберігати цю пам'ять,
– зазначає режисер.
Міжнародна прем'єра фільму відбулася у січні 2025 року на американському фестивалі незалежного кіно Sundance, а в українських кінотеатрах "2000 метрів до Андріївки" з'явиться 28 серпня.