Український оскароносний режисер Мстислав Чернов вдруге став представником України на Оскарі. Глядачі знають його як творця фільму "20 днів у Маріуполі".

Його нова документальна стрічка "2000 метрів до Андріївки" стала офіційним представником України на Оскар-2026 року. У матеріалі Кіно 24 з посиланням на інтерв'ю режисера Суспільному дізнайтесь, як Чернову вдруге вдалось стати номінантом на цю престижну кінопремію та що він відчуває з цього приводу.

Що каже Мстислав Чернов про номінацію на Оскар-2026?

Режисер Мстислав Чернов зізнався, що момент оголошення рішення збігся з важким днем для країни. Він розповів, що тієї ночі всі прокинулися через потужний обстріл Києва й поїхали знімати наслідки. Саме в цей день надійшла новина про те, що вони представлятимуть Україну. За його словами, тоді відчувалося і тривога, і водночас честь знову бути голосом українців.

Це титанічна робота великої кількості людей. Це підготовка комунікації, постійні зустрічі, покази на великих і маленьких екранах, постійне спілкування з публікою, з академіками, з критиками. Постійні поїздки. І ти знаєш, що кожне слово, яке ти зараз скажеш, має вагу, його записують і потім воно може до тебе повернутися,

– зазначив режисер.

Відомо, що фільм "2000 метрів до Андріївки" змагатиметься за Оскар одразу у двох номінаціях. Перше – це "Найкращий повнометражний документальний фільм", а також "Найкращий іноземний повнометражний фільм". Про другу Чернов каже, що це категорія, яка дозволить фільму охопити значно більшу кількість глядачів, оскільки рішення ухвалюють близько 10 тисяч академіків.

Режисер відзначив, що нинішній сезон для українського документального кіно є унікальним. Він зауважив, що цей рік став водночас трагічним і "золотим" для української документалістики, адже вийшло багато саме документальних стрічок, які потрапили на міжнародні фестивалі, були почуті й побачені.

Багато політиків за кордоном називають наші землі "територіями", а це щось абстрактне. Ми маємо показувати, що це наш дім, наша земля, за яку щодня гинуть люди. І якщо фільм стане одним з інструментів, який донесе правду, – значить, ми зробили правильну справу,

– каже Чернов.

На його думку, комусь може здаватися, що таких фільмів зараз надто багато, однак з історичної перспективи, коли доведеться озиратися назад, таке враження зникне. Тоді стане очевидно, що цих стрічок було достатньо, щоб утримувати Україну в полі зору.

Що відомо про фільм "2000 метрів до Андріївки"?

"2000 метрів до Андріївки" – це новий український документальний фільм, зрежисований Мстиславом Черновим.

Прем'єра в Україні відбулась 28 серпня 2025 року.

Мстислав Чернов працював над фільмом під час кінотеатрального прокату своєї оскароносної стрічки "20 днів у Маріуполі".

