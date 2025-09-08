Украинский оскароносный режиссер Мстислав Чернов во второй раз стал представителем Украины на Оскаре. Зрители знают его как создателя фильма "20 дней в Мариуполе".

Его новая документальная лента "2000 метров до Андреевки" стала официальным представителем Украины на Оскар-2026 года. В материале Кино 24 со ссылкой на интервью режиссера Общественному узнайте, как Чернову во второй раз удалось стать номинантом на эту престижную кинопремию и что он чувствует по этому поводу.

Что говорит Мстислав Чернов о номинации на Оскар-2026?

Режиссер Мстислав Чернов признался, что момент объявления решения совпал с тяжелым днем для страны. Он рассказал, что той ночью все проснулись из-за мощного обстрела Киева и поехали снимать последствия. Именно в этот день поступила новость о том, что они будут представлять Украину. По его словам, тогда чувствовалось и тревога, и одновременно честь снова быть голосом украинцев.

Это титаническая работа большого количества людей. Это подготовка коммуникации, постоянные встречи, показы на больших и маленьких экранах, постоянное общение с публикой, с академиками, с критиками. Постоянные поездки. И ты знаешь, что каждое слово, которое ты сейчас скажешь, имеет вес, его записывают и потом оно может к тебе вернуться,

– отметил режиссер.

Известно, что фильм "2000 метров до Андреевки" будет бороться за Оскар сразу в двух номинациях. Первое – это "Лучший полнометражный документальный фильм", а также "Лучший иностранный полнометражный фильм". О второй Чернов говорит, что это категория, которая позволит фильму охватить значительно большее количество зрителей, поскольку решение принимают около 10 тысяч академиков.

Режиссер отметил, что нынешний сезон для украинского документального кино является уникальным. Он отметил, что этот год стал одновременно трагическим и "золотым" для украинской документалистики, ведь вышло много именно документальных лент, которые попали на международные фестивали, были услышаны и увидены.

Многие политики за рубежом называют наши земли "территориями", а это что-то абстрактное. Мы должны показывать, что это наш дом, наша земля, за которую ежедневно гибнут люди. И если фильм станет одним из инструментов, который донесет правду, – значит, мы сделали правильное дело,

– говорит Чернов.

По его мнению, кому-то может казаться, что таких фильмов сейчас слишком много, однако с исторической перспективы, когда придется оглядываться назад, такое впечатление исчезнет. Тогда станет очевидно, что этих лент было достаточно, чтобы удерживать Украину в поле зрения.

Что известно о фильме "2000 метров до Андреевки"?

"2000 метров до Андреевки" – это новый украинский документальный фильм, срежиссированный Мстиславом Черновым.

Премьера в Украине состоялась 28 августа 2025 года.

Мстислав Чернов работал над фильмом во время кинотеатрального проката своей оскароносной ленты "20 дней в Мариуполе".

