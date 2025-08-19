18 серпня 2025 року відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого дому. Виявилось, Мстислав Чернов був присутній також.

Режисер оскароносного фільму "20 днів у Маріуполі" отримав спеціальний дозвіл для зйомки цих перемовин. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм Мстислава Чернова.

Мстислав Чернов був присутній на зустрічі Зеленського та Трампа: що відомо

Оскароносний український режисер Мстислав Чернов опублікував сторіс в інстаграм, на якій його можна помітити біля Білого дому.



Мстислав Чернов на зустрічі Зеленського і Трампа / Сторіс режисера

Річ у тім, що Чернов отримав ексклюзивний доступ для зйомки в Овальному кабінеті. Про це повідомила українська журналістка Ірина Голіздра.

За президентом Зеленським, ліворуч, можна помітити Мстислава Чернова – режисера документального фільму "20 днів у Маріуполі", який отримав Оскар. Він працює над новим проєктом – документальною стрічкою про переговори, завершення війни,

– написала Ірина.

За її словами, Чернов знімає новий проєкт, який буде присвячений завершенню війни Росії з Україною. Щоправда, сам режисер наразі не коментує своїх дій та не роздає подробиць щодо майбутнього документального фільму.