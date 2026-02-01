4 старі мультфільми, які ми дивились разом з батьками

У часи, коли не було стримінгів, ютубу та інших соцмереж, сімейні вечори часто закінчувалися з батьками біля телевізора. Це був час, коли батьки й діти об'єднувалися після школи та роботи, насолоджувалися переглядом улюблених історій.

Тоді мультфільми ставали маленькою спільною традицією. Часто батьки брали у прокаті диски з мультиками, щоб потішити дітей. 24 Канал згадує 4 анімаційні історії, які нагадають про сімейні вечори та відчуття дому, куди хочеться повертатись знову і знову.

Теж цікаво Ви точно їх пам'ятаєте: 3 старі мультики, які колись були популярні

"Том і Джеррі"

Цей мультик точно в багатьох асоціюється з дитинством. Вічна погоня кота за мишею, кумедні ситуації, хитрі витівки, з яких завжди сміялися всі: і дорослі, і діти. Якщо зараз хочеться чогось позитивного, то це ідеальний варіант для сімейного вечора.

"Том і Джеррі": дивіться мультик онлайн

"Чіп і Дейл"

Команда відважних бурундучків-рятівничків завжди поспішає на допомогу. Ці мультяшні герої вселяли віру в те, що навіть маленькі персонажі здатні на великі вчинки.

"Чіп і Дейл": дивіться мультик онлайн

"Качині історії"

Неймовірні подорожі та золоті монети Скруджа Макдака були ще одним всесвітом дитячих вечорів. Цей мультик був не лише про розваги, а й про сім'ю, дружбу, наполегливість.

"Качині історії": дивіться мультик онлайн

"Король Лев"

Історія Сімби – одна з найзнаковіших, яку ви точно дивилися всією родиною. У цьому мультику глибокий сюжет про дорослішання, втрату, відповідальність, що близький як дітям, так і дорослим.

"Король Лев": дивіться онлайн трейлер мультфільму