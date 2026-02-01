4 старых мультфильма, которые мы смотрели вместе с родителями

Во времена, когда не было стримингов, ютуба и других соцсетей, семейные вечера часто заканчивались с родителями у телевизора. Это было время, когда родители и дети объединялись после школы и работы, наслаждались просмотром любимых историй.

Тогда мультфильмы становились маленькой общей традицией. Часто родители брали в прокате диски с мультиками, чтобы порадовать детей. 24 Канал вспоминает 4 анимационные истории, которые напомнят о семейных вечерах и ощущение дома, куда хочется возвращаться снова и снова.

"Том и Джерри"

Этот мультик точно у многих ассоциируется с детством. Вечная погоня кота за мышью, забавные ситуации, хитрые выходки, с которых всегда смеялись все: и взрослые, и дети. Если сейчас хочется чего-то позитивного, то это идеальный вариант для семейного вечера.

"Том и Джерри": смотрите мультик онлайн

"Чип и Дейл"

Команда отважных бурундучков-спасателей всегда спешит на помощь. Эти мультяшные герои вселяли веру в то, что даже маленькие персонажи способны на великие поступки.

"Чип и Дейл": смотрите мультик онлайн

"Утиные истории"

Невероятные путешествия и золотые монеты Скруджа Макдака были еще одной вселенной детских вечеров. Этот мультик был не только о развлечениях, но и о семье, дружбе, настойчивость.

"Утиные истории": смотрите мультик онлайн

"Король Лев"

История Симбы – одна из самых знаковых, которую вы точно смотрели всей семьей. В этом мультике глубокий сюжет о взрослении, потере, ответственности, что близок как детям, так и взрослым.

"Король Лев": смотрите онлайн трейлер мультфильма