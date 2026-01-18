Это старые истории, которые вернут вас в детство и согреют сердце в эти холодные дни, пишет 24 Канал.

"Леди и Блудко", 1955

Это романтическая история о собаках из разных миров. Кокер-спаниель Леди была любимицей в своей семье, пока у хозяев не родился ребенок. Теперь она чувствует равнодушие и решает сбежать из дома, даже не догадываясь, насколько опасна жизнь на улице. К счастью, она знакомится с дворовым псом Блудько, который берет Леди под свою опеку.

"Леди и Блудко": смотрите онлайн мультфильм

"101 далматинец", 1961

После просмотра этой истории многие хотели иметь далматинца. Главные герои – Роджер и Анита познакомились благодаря своим собакам – Понго и Педди. Теперь они все вместе живут в доме и готовятся к пополнению. Когда Педди родила 15 замечательных щенков, появилась бывшая одноклассница Аниты – Круэлла, которая хочет белой шубки в черные пятнышки, а идеальным вариантом для такого есть далматинцы. Конечно же, супруги отказались продавать щенков. Взбешенная Круэлла велит похитить малышей и отвести их на далекую ферму, где никто не догадается их искать.

"101 далматинец": смотрите онлайн мультфильм

"Рапунцель: Запутанная история", 2016

Принцесса Рапунцель всю жизнь провела в неволе. Ей это надоело и принцесса собирается впервые открыть для себя мир, узнать, кем она есть на самом деле. Так девушка становится связанной с привлекательным разбойником Флинном Райдером, который прятался в ее башне в то время, когда его разыскивало королевство. Рапунцель заключает сделку с бандитом и вместе они отправляются в сногсшибательное приключение.

"Рапунцель": смотрите онлайн трейлер мультфильма