4 мультики, які можна переглядати десятки разів

Є мультфільми, після яких не треба чекати, щоб переглянути їх вдруге – одразу хочеться натиснути "відтворити знову". Це пов'язано з тим, що деякі анімаційні історії дарують тепло, сенс, гумор і ту магію, за яку ми любимо мультики в дитинстві й дорослішання не змінює цього.

24 Канал пропонує добірку мультфільмів, які хочеться переглядати знову і знову.

"Душа", 2020

Учитель музики Джо Ґарднер мріє стати джазовим піаністом і раптово потрапляє у світ душ, коли йому нарешті випадає шанс виступити на сцені. Там він знайомиться з душею №22, яка не хоче йти у світ людей.

Це мультик про сенс життя, пошук свого призначення та цінність простих моментів.

"Зоотрополіс", 2016

У світі, населеному тваринами, молода кролиця Джуді Гопс стає першою кролицею-поліцейською. Щоб довести, що вона не "слабке звірятко", береться за складну справу разом із хитрим лисом Ніком.

Мультфільм розкриває теми важливості дружби, стереотипів та впертості, які ведуть до успіху.

"Гарфілд", 2004

Саркастичний і лінивий рудий кіт Гарфілд живе у своє задоволення: їсть лазанью, спить і дратує свого господаря. Але його мирне життя змінюється, коли в домі з'являється новий мешканець – пес Оді.

Рижий товстун починає ревнувати й навіть намагається позбутись нового приятеля.

"Рататуй", 2007

Мрійливий щур Ремі має неймовірний нюх і талант до кулінарії. Він потрапляє до Парижа і разом з не надто талановитим кухарем Альфредо Ленґвіні створює справжні ресторанні шедеври. Це історія про те, що талант може народитися будь-де.

"Різдвяна історія", 2009

Оскільки на носі вже період різдвяно-новорічних свят, то варто розпочинати перегляд тематичних добірок. Одним із яскравих прикладів є історія про старого Ебенезера Скруджа, який ненавидить Різдво. Але напередодні свят до нього приходять три духи – минулого, теперішнього і майбутнього. Вони проводять Скруджа через його власне життя, змушують переосмислити вибір і зрозуміти, що він сам загубив щастя.

