4 мультика, которые можно пересматривать десятки раз

Есть мультфильмы, после которых не надо ждать, чтобы пересмотреть их второй раз – сразу хочется нажать "воспроизвести снова". Это связано с тем, что некоторые анимационные истории дарят тепло, смысл, юмор и ту магию, за которую мы любим мультики в детстве и взросление не меняет этого.

24 Канал предлагает подборку мультфильмов, которые хочется пересматривать снова и снова.

"Душа", 2020

Учитель музыки Джо Гарднер мечтает стать джазовым пианистом и внезапно попадает в мир душ, когда ему наконец выпадает шанс выступить на сцене. Там он знакомится с душой №22, которая не хочет идти в мир людей.

Этот мультик о смысле жизни, поиске своего предназначения и ценности простых моментов.

"Зоотрополис", 2016

В мире, населенном животными, молодая крольчиха Джуди Гопс становится первой крольчихой-полицейской. Чтобы доказать, что она не "слабая зверушка", берется за сложное дело вместе с хитрым лисом Ником.

Мультфильм раскрывает темы важности дружбы, стереотипов и упрямства, которые ведут к успеху.

"Гарфилд", 2004

Саркастичный и ленивый рыжий кот Гарфилд живет в свое удовольствие: ест лазанью, спит и раздражает своего хозяина. Но его мирная жизнь меняется, когда в доме появляется новый жилец – пес Оди.

Рыжий толстяк начинает ревновать и даже пытается избавиться от нового приятеля.

"Рататуй", 2007

Мечтательная крыса Реми имеет невероятное обоняние и талант к кулинарии. Он попадает в Париж и вместе с не слишком талантливым поваром Альфредо Ленгвини создает настоящие ресторанные шедевры. Это история о том, что талант может родиться где угодно.

"Рождественская история", 2009

Поскольку на носу уже период рождественско-новогодних праздников, то стоит начинать просмотр тематических подборок. Одним из ярких примеров является история о старом Эбенезере Скрудже, который ненавидит Рождество. Но накануне праздников к нему приходят три духа – прошлого, настоящего и будущего. Они проводят Скруджа через его собственную жизнь, заставляют переосмыслить выбор и понять, что он сам потерял счастье.

