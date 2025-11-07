4 мультика, которые можно пересматривать десятки раз
- 24 Канал предлагает подборку мультфильмов, которые хочется пересматривать снова и снова.
- Каждый из мультфильмов раскрывает особые темы: смысл жизни, дружба, ревность и талант, который может родиться где угодно.
Есть мультфильмы, после которых не надо ждать, чтобы пересмотреть их второй раз – сразу хочется нажать "воспроизвести снова". Это связано с тем, что некоторые анимационные истории дарят тепло, смысл, юмор и ту магию, за которую мы любим мультики в детстве и взросление не меняет этого.
"Душа", 2020
Учитель музыки Джо Гарднер мечтает стать джазовым пианистом и внезапно попадает в мир душ, когда ему наконец выпадает шанс выступить на сцене. Там он знакомится с душой №22, которая не хочет идти в мир людей.
Этот мультик о смысле жизни, поиске своего предназначения и ценности простых моментов.
"Зоотрополис", 2016
В мире, населенном животными, молодая крольчиха Джуди Гопс становится первой крольчихой-полицейской. Чтобы доказать, что она не "слабая зверушка", берется за сложное дело вместе с хитрым лисом Ником.
Мультфильм раскрывает темы важности дружбы, стереотипов и упрямства, которые ведут к успеху.
"Гарфилд", 2004
Саркастичный и ленивый рыжий кот Гарфилд живет в свое удовольствие: ест лазанью, спит и раздражает своего хозяина. Но его мирная жизнь меняется, когда в доме появляется новый жилец – пес Оди.
Рыжий толстяк начинает ревновать и даже пытается избавиться от нового приятеля.
"Рататуй", 2007
Мечтательная крыса Реми имеет невероятное обоняние и талант к кулинарии. Он попадает в Париж и вместе с не слишком талантливым поваром Альфредо Ленгвини создает настоящие ресторанные шедевры. Это история о том, что талант может родиться где угодно.
"Рождественская история", 2009
Поскольку на носу уже период рождественско-новогодних праздников, то стоит начинать просмотр тематических подборок. Одним из ярких примеров является история о старом Эбенезере Скрудже, который ненавидит Рождество. Но накануне праздников к нему приходят три духа – прошлого, настоящего и будущего. Они проводят Скруджа через его собственную жизнь, заставляют переосмыслить выбор и понять, что он сам потерял счастье.
