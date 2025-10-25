Їх дивились після школи: 3 культові мультсеріали, які обожнювали мільйони

Мультсеріали 90-х і 2000-х років, мабуть, одні з найкращих. Багато хто поспішав додому після школи, щоб не пропустити нову серію. Можливо, ви й досі любите передивлятись їх і згадувати дитинство.

Сьогодні ми розповімо про три мультсеріали, які обожнювали мільйони. Деталі – у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Без вульгарних жартів: 4 добрі та смішні комедії для гарного настрою

Культові мультсеріали, які обожнювали мільйони

"Пригоди Джекі Чана"

Кількість сезонів : 5

: 5 Кількість серій: 95

У мультсеріалі розповідається про пригоди Джекі Чана – археолога з Сан-Франциско. Дядечко навчив його бойових мистецтв, які допомагають головному герою боротися зі злом. Джекі допомагає племінниця з Китаю Джейд Чан, яку батьки відправили до США на навчання.

"Пригоди Джекі Чана" / Кадр із мультсеріалу

"Злюки бобри"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій: 62

Це історія про двох братів-бобрів. Деггет має багато енергії, він нетерплячий, швидко опускає руки й поводиться по-дитячому. Норберт – зовсім інший за характером: спокійний, врівноважений, терплячий, але коли злиться, то стає агресивним. Братам потрібно навчитись жити самостійно, але це виявляється не просто.

"Злюки бобри" / Кадр із мультсеріалу

"Оггі та Кукарачі"

Кількість сезонів : 7

: 7 Кількість серій: 501

Це історія про кота Оггі, який живе у двоповерховому будинку, любить спокій, дивитися телевізор і смачно їсти. Але його сусіди – три таргани, які роблять життя тварини нестерпним.

"Оггі та Кукарачі" / Кадр із мультсеріалу