Їх дивились після школи: 3 культові мультсеріали, які обожнювали мільйони
Мультсеріали 90-х і 2000-х років, мабуть, одні з найкращих. Багато хто поспішав додому після школи, щоб не пропустити нову серію. Можливо, ви й досі любите передивлятись їх і згадувати дитинство.
Сьогодні ми розповімо про три мультсеріали, які обожнювали мільйони. Деталі – у матеріалі 24 Каналу.
Культові мультсеріали, які обожнювали мільйони
"Пригоди Джекі Чана"
- Кількість сезонів: 5
- Кількість серій: 95
У мультсеріалі розповідається про пригоди Джекі Чана – археолога з Сан-Франциско. Дядечко навчив його бойових мистецтв, які допомагають головному герою боротися зі злом. Джекі допомагає племінниця з Китаю Джейд Чан, яку батьки відправили до США на навчання.
"Злюки бобри"
- Кількість сезонів: 4
- Кількість серій: 62
Це історія про двох братів-бобрів. Деггет має багато енергії, він нетерплячий, швидко опускає руки й поводиться по-дитячому. Норберт – зовсім інший за характером: спокійний, врівноважений, терплячий, але коли злиться, то стає агресивним. Братам потрібно навчитись жити самостійно, але це виявляється не просто.
"Оггі та Кукарачі"
- Кількість сезонів: 7
- Кількість серій: 501
Це історія про кота Оггі, який живе у двоповерховому будинку, любить спокій, дивитися телевізор і смачно їсти. Але його сусіди – три таргани, які роблять життя тварини нестерпним.