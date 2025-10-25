Их смотрели после школы: 3 культовых мультсериала, которые обожали миллионы
- "Приключения Джеки Чана" имеет 5 сезонов и 95 серий, рассказывает о приключениях археолога Джеки Чана, который борется со злом.
- "Огги и Кукарачи" имеет 7 сезонов и 501 серию, это история о коте Огги, которому мешают жить три таракана-соседа.
Мультсериалы 90-х и 2000-х годов, пожалуй, одни из самых лучших. Многие спешили домой после школы, чтобы не пропустить новую серию. Возможно, вы до сих пор любите пересматривать их и вспоминать детство.
Сегодня мы расскажем о трех мультсериалах, которые обожали миллионы. Детали – в материале 24 Канала.
Культовые мультсериалы, которые обожали миллионы
"Приключения Джеки Чана"
- Количество сезонов: 5
- Количество серий: 95
В мультсериале рассказывается о приключениях Джеки Чана – археолога из Сан-Франциско. Дядя обучил его боевым искусствам, которые помогают главному герою бороться со злом. Джеки помогает племянница из Китая Джейд Чан, которую родители отправили в США на обучение.
"Злюки бобры"
- Количество сезонов: 4
- Количество серий: 62
Это история о двух братьях-бобрах. Деггет имеет много энергии, он нетерпеливый, быстро опускает руки и ведет себя по-детски. Норберт – совсем другой по характеру: спокойный, уравновешенный, терпеливый, но когда злится, то становится агрессивным. Братьям нужно научиться жить самостоятельно, но это оказывается не просто.
"Огги и Кукарачи"
- Количество сезонов: 7
- Количество серий: 501
Это история про кота Огги, который живет в двухэтажном доме, любит покой, смотреть телевизор и вкусно кушать. Но его соседи – три таракана, которые делают жизнь животного невыносимой.