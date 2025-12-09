За 15 мільйонів гривень: Василь Байдак став режисером різдвяного мюзиклу "Жив пес Сірко"

Незабаром на українському телебаченні вийде різдвяний мюзикл "Жив пес Сірко". Гумористу Василю Байдаку запропонували стати режисером, а той, своєю чергою, погодився.

У соцмережах уже є багато анонсів, адже у фільмі знялись чимало зірок українського шоубізнесу. 24 Канал розповість, що відомо про мюзикл та коли його можна буде подивитись.

Мюзикл "Жив пес Сірко" – що про нього відомо?

Зйомки проходили у київському музеї "Мамаєва слобода". В основі мюзиклу – українська народна казка про пса Сірка.

Раніше цю історію використав Союзмультфільм для 10-хвилинної російськомовної анімації "Жив був пес".

Автори проєкту мали на меті змінити підхід до казки, забравши від неї радянський мотив. Василь Байдак і Юрій Карагодін готували сценарій. На глядачів чекають нові герої, комічні моменти та відомі пісні, передає Суспільне Культура.

У головних ролях – відомі українські артисти та гумористи: Олексій Завгородній (Пес), Катерина Павленко (Дружина), Володимир Дантес (Злодій), Віталій Козловський (Пан Коцький), Даніела Заюшкіна (Ворожка), Міша Правильний (Нотаріус), Олег Свищ (Пан), Марк Куцевалов (Вовк), Іван Люлєнов й Артем Дамницький (Детективи). Також співатимуть Олег Скрипка, гурти Badstreet Boys, "Вхід у змінному взутті", Юлія Юріна й ансамбль "Ґвара".

Кадр зі зйомок мюзиклу "Жив пес Сірко" / Фото Суспільне Культура

Мюзикл відзняли за п'ять днів, а орієнтовний бюджет – 15 мільйонів гривень (виробництво та промоція). Різдвяний фільм триватиме приблизно 60 хвилин.

Найважче в зйомках цього мюзиклу – це таймінги. Тому що в ідеалі це мало б бути, мабуть, шість-сім знімальних днів, а у нас було п’ять. І весь механізм мав би бути злагоджений повністю як швейцарський годинник. Таймінги – це на будь-яких зйомках насправді найважча історія. Бо ти хочеш шукати той найкращий кадр, але тебе вже підтискає час і ти маєш рухатись, бігти далі. Але у нас все вийшло – всі сцени зняті,

– розповів режисер мюзиклу Василь Байдак.

Василь Байдак на зйомках мюзиклу / Фото Суспільне Культура

Різдвяний мюзикл "Жив пес Сірко" буде доступний до перегляду вже 24 грудня, на Святвечір, на платформі MEGOGO.

