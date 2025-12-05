До прикладу, два роки тому документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова отримав найвищу нагороду – Оскар. 24 Канал розповідає про найкращі українські фільми, які можуть поконкурувати з Голлівудом.

3 найкращі українські фільми

"20 днів у Маріуполі"

Рейтинг IMDb: 8,5

Документальний фільм Мстислава Чернова, який показує перші 20 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну в оточеному Маріуполі. Камера зафіксувала все: бомбардування житлових кварталів, роботу лікарів під обстрілами, порятунок поранених дітей, руйнування драмтеатру, відчай людей у блокаді. Це не художній фільм, а реальний репортаж з епіцентру трагедії. Він дає світові неспростовні докази воєнних злочинів армії РФ та показує ціну української боротьби за свободу.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Довбуш"

Рейтинг IMDb: 7,4

Історична пригодницька драма Олеся Саніна про легендарного ватажка опришків – Олексу Довбуша.

Події відбуваються у Карпатах XVIII століття. Двоє братів – Олекса та Іван Довбуші – обирають різні шляхи. Олекса стає захисником селян і очолює опришківський рух, борючись проти жорстоких поміщиків та польської шляхти. Його брат, охоплений заздрістю й зрадою, стає його найбільшим ворогом.

Одна з особливостей фільму – неймовірні костюми, які передають атмосферу тих часів, а також діалект, який відтворює реальну картину спілкування.

"Довбуш": дивіться онлайн трейлер фільму

Цей фільм бачили в Польщі, Чехії, Словаччині, Литві, Естонії, Канаді, а також у США. Понад 20 країн купили права на показ.

"Поводир"

Рейтинг IMDb: 7,6

Фільм заснований на історичних подіях, які розвиваються у 1930-х роках.

Американський хлопчик Пітер після трагічної загибелі батька залишається один в Україні. Він тікає від переслідування НКВС разом зі сліпим кобзарем Іваном Кочергою, який береться бути його поводирем. Мандрівка відкриває хлопцеві правду про тоталітарний режим, репресії проти української культури та жорстоке нищення кобзарів.

"Поводир": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм "Поводир" здобув численні нагороди. Зокрема, гран-прі Варшавського міжнародного кінофестивалю.

