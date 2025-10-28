Новий український фільм про болючу реальність, який достукається до кожного серця
- Фільм "Наш дім у вогні" розповідає про молоду українську співачку, яка повертається з Лос-Анджелеса в Україну під час початку війни, зосереджуючи увагу на особистих виборах між кар'єрою і домом.
- Над створенням фільму працювала міжнародна команда, включаючи продюсерів зі США та України, серед яких Даніель Фінкельман, Олег Саітський, та режисерка Олеся Білецька.
29 жовтня у Києві, в рамках кінофестивалю "Молодість" відбудеться прем'єра фільму "Наш дім у вогні". Стрічка вийде у прокат вже у 2026 році.
Наразі вийшов офіційний трейлер стрічки, створеної в кооперації зі США. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет та інші подробиці фільму.
Дивіться також Коли вийде 2 сезон популярного українського серіалу "Прикордонники"
Що відомо про фільм "Наш дім у вогні"?
У центрі сюжету – історія молодої української співачки, яка повертається з Лос-Анджелеса в Україну в момент початку великої війни. Фільм розповідає про болючу реальність з якою доводиться стикатися, оголює давно забуті почуття та особливості родинних стосунків. А перед героїнею постають надважливі вибори: кар'єра чи дім, безпека чи кохання.
"Наш дім у вогні": дивіться онлайн трейлер фільму
У головних ролях – Анастасія Пустовіт, відома за ролями у фільмах "Коли падають дерева", "Між нами", "БожеВільні" серіалом "Перші ластівки" та Любомир Валівоць ("Бачення Метелика", "Пелюшковий торт").
Фільм є повнометражним дебютом режисерки Олесі Білецької (Alice Biletska). Вона є мистецтвознавицею та режисеркою, випускницею AFI Conservatory. Ії короткометражні фільми були представлені на більш ніж 60 світових фестивалях.
Ми не просто знімали історію – ми проживали її разом із країною, день за днем, у реальному часі. Ми прагнули показати війну не як низку болючих заголовків у новинах, а через призму глибоко особистого досвіду – крізь кохання, втрати та здатність залишатися людяними, попри все. Для мене цей фільм став не просто фільм – це був спосіб вижити й зрозуміти хто я є, хто ми є, та навіщо ми розповідаємо історії,
– розповіла Олеся Білецька.
Над створенням фільму “Наш дім у вогні” працювала потужна міжнародна команда, що об'єднала кіномитців зі США та України.
Фільм "Наш дім у вогні" / Кадр із фільму
Хто працюватиме над стрічкою?
- До продюсерської групи увійшли Даніель Фінкельман та Олег Саітський – засновники нью-йоркської продакшн-компанії Sparks&Go. Окрім цього, Олег Саітський є засновником студії Kinolime, яка орієнтована на міжнародну копродукцію.
- Він разом з Ерізель Раппопорт та Даніель Фінкельман стали продюсерами фільму "Виступ", який показали на кінофестивалі у Palm Springs.
- Даніель Фінкельман відомий своєю роботою над серіалом спільно з НВО "Один день у жовтні" та фільмами "Менаше" (прем'єра відбулась на кінофестивалі Sundance).
- До команди долучився Браян Перкінс, відомий за фільмом "Золоте Королівство".
- Партнером виступила TABOR production – незалежна українська продюсерська компанія, відома своїми сміливими проєктами.
- Команда стала однією з перших, хто наважився на зйомки повнометражного художнього кіно у Києві після початку повномасштабного вторгнення.
Мені дуже пощастило знайти продюсерів в США, котрі не побоялися ризикнути та без страхування чи будь-якої гарантії безпеки, погодились знімати це кіно посеред війни. Було важко – обстріли, постійна невизначеність, але водночас ці умови додавали відчуття, що ми робимо щось по-справжньому важливе,
– поділилась Олеся Білецька.
Зйомки фільму "Наш дім у вогні" / Кадр зі зйомок
- Співсценаристами фільму стали Марися Нікітюк (відома роботами "Коли падають дерева", "Я Ніна"), а також Браян Перкінс.