Новый украинский фильм о болезненной реальности, который достучится до каждого сердца
- Фильм "Наш дом в огне" рассказывает о молодой украинской певице, которая возвращается из Лос-Анджелеса в Украину во время начала войны, сосредотачивая внимание на личных выборах между карьерой и домом.
- Над созданием фильма работала международная команда, включая продюсеров из США и Украины, среди которых Даниэль Финкельман, Олег Саитский, и режиссер Олеся Белецкая.
29 октября в Киеве, в рамках кинофестиваля "Молодость" состоится премьера фильма "Наш дом в огне". Лента выйдет в прокат уже в 2026 году.
Сейчас вышел официальный трейлер ленты, созданной в кооперации с США. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете и других подробностях фильма.
Что известно о фильме "Наш дом в огне"?
В центре сюжета – история молодой украинской певицы, которая возвращается из Лос-Анджелеса в Украину в момент начала большой войны. Фильм рассказывает о болезненной реальности с которой приходится сталкиваться, обнажает давно забытые чувства и особенности семейных отношений. А перед героиней встают сверхважные выборы: карьера или дом, безопасность или любовь.
"Наш дом в огне": смотрите онлайн трейлер фильма
В главных ролях – Анастасия Пустовит, известная по ролям в фильмах "Когда падают деревья", "Между нами", "БожеВильные", сериалом "Первые ласточки" и Любомир Валивоц ("Видение Бабочки", "Пеленочный торт").
Фильм является полнометражным дебютом режиссера Олеси Билецкой (Alice Biletska). Она является искусствоведом и режиссером, выпускницей AFI Conservatory. Ее короткометражные фильмы были представлены на более чем 60 мировых фестивалях.
Мы не просто снимали историю – мы проживали ее вместе со страной, день за днем, в реальном времени. Мы стремились показать войну не как ряд болезненных заголовков в новостях, а через призму глубоко личного опыта – сквозь любовь, потери и способность оставаться человечными, несмотря на все. Для меня этот фильм стал не просто фильм – это был способ выжить и понять кто я есть, кто мы есть, и зачем мы рассказываем истории,
– рассказала Олеся Белецкая.
Над созданием фильма “Наш дом в огне” работала мощная международная команда, объединившая кинематографистов из США и Украины.
Фильм "Наш дом в огне" / Кадр из фильма
Кто будет работать над лентой?
- В продюсерскую группу вошли Даниэль Финкельман и Олег Саитский – основатели нью-йоркской продакшн-компании Sparks&Go. Кроме этого, Олег Саитский является основателем студии Kinolime, которая ориентирована на международную копродукцию.
- Он вместе с Эризель Раппопорт и Даниэль Финкельман стали продюсерами фильма "Выступление", который показали на кинофестивале в Palm Springs.
- Даниэль Финкельман известен своей работой над сериалом совместно с НВО "Один день в октябре" и фильмами "Менаше" (премьера состоялась на кинофестивале Sundance).
- К команде присоединился Брайан Перкинс, известный по фильму "Золотое Королевство".
- Партнером выступила TABOR production – независимая украинская продюсерская компания, известная своими смелыми проектами.
- Команда стала одной из первых, кто решился на съемки полнометражного художественного кино в Киеве после начала полномасштабного вторжения.
Мне очень повезло найти продюсеров в США, которые не побоялись рискнуть и без страхования или любой гарантии безопасности, согласились снимать это кино посреди войны. Было трудно – обстрелы, постоянная неопределенность, но одновременно эти условия добавляли ощущение, что мы делаем что-то по-настоящему важное,
– поделилась Олеся Белецкая.
Съемки фильма "Наш дом в огне" / Кадр со съемок
- Сосценаристами фильма стали Марыся Никитюк (известная работами "Когда падают деревья", "Я Нина"), а также Брайан Перкинс.