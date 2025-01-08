5 найуспішніших українських фільмів 2024 року, які приголомшили касовими зборами

2024 рік виявився справжнім проривом для українського кінематографа, адже цей період став свідком низки успішних прем'єр, які отримали визнання не лише в Україні, а й за її межами. Загальні касові збори українських фільмів перевищили 222 мільйони гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Культура. Ця цифра становить 9,8 % від загальних зборів усіх кінопрокатних стрічок в Україні, що є винятковим досягненням для кіновиробників країни.

Радимо 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, від яких шаленіють українські глядачі

Найкасовіші прем'єри 2024 року: про які суми йдеться

У 2024 році українські фільми досягли значних касових успіхів, і серед них особливо вирізняються декілька проєктів, які привернули найбільше уваги глядачів та принесли найвищі збори.

Одним із лідерів за касовими зборами став фільм "Я, Побєда і Берлін", який зібрав в прокаті 59,3 мільйона гривень, що еквівалентно 391 тисячі проданих квитків. Це справжній хіт року, який значно випередив інші проєкти за популярністю. Не менш успішним виявився фільм "Конотопська відьма", що принесла 57,4 мільйона гривень і зафіксувала 358 тисяч проданих квитків.

Зазначену десятку лідерів також доповнюють такі фільми, як "Будинок "Слово". Нескінчений роман" – з касовими зборами 18,6 мільйона гривень та 123 тисячами квитків. "Яремчук: Незрівнянний світ краси", який зібрав 15,3 мільйона гривень та 100 тисяч квитків, а також "Збори ОСББ", що закінчили рік із результатом 14,9 мільйона гривень та 84 тисячами проданих квитків.

Надія Коротушка, керівниця напряму кінотеатральної дистрибуції FILM.UA Group, звертає увагу на те, що величезний успіх кінопрокату в Україні у 2023 році був здебільшого зумовлений двома великими проєктами – "Мавці" та "Довбуш". Ці фільми стали справжніми етапними досягненнями для українського кінематографа, і не лише через потужні касові збори, а й завдяки високому рівню виробництва та незабутньому сторітелінгу.

Проте, попри такі успіхи, Надія Коротушка висловлює певні побоювання щодо того, що в найближчі кілька років українське кіно, ймовірно, не зможе подарувати нові проєкти такого ж масштабу. Вона зауважує, що створення фільмів, рівних за якістю та масштабу "Мавці" і "Довбушу", вимагає значних ресурсів і часу. Це створює відчуття, що подібні великі проєкти можуть стати рідкісними в найближчому майбутньому.

Однак, попри ці застереження, 2024 рік став важливим етапом для українського кінематографа. Він відзначився значним зростанням кількості вітчизняних кінопроєктів, які вийшли на великі екрани. Це свідчить про те, що українська кіноіндустрія активно розвивається, і з кожним роком на ринку з'являються нові цікаві фільми, які здатні привернути увагу глядачів.