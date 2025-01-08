Незалежно від того, чи шукаєте ви динамічний трилер, драму або легку комедію, Netflix пропонує стрічки, які зібрали найкращі відгуки та підкорили рейтинги. Якщо ви ще не мали можливості зануритися у ці історії, то зараз саме час це зробити.

Рекомендуємо Працювала в країні агресора: де зараз Ганна Кузіна, яка зіграла в російському серіалі "Універ"

Найпопулярніші серіали на Netflix

"Гра в кальмара" 2 сезон

У другому сезоні "Гри в кальмара" події розгортаються через три роки після перемоги Гравця 456, Сон Ґі-хуна. Після жахливих подій, що сталися в першому сезоні, і після того, як він виграв у смертельних іграх, Ґі-хун намагається знайти способи припинити ці жорстокі ігри, що продовжують забирати життя безлічі людей. Під впливом свого досвіду він вирішує використати свої значні статки для активних пошуків організаторів і тих, хто стоїть за цим злом, аби покласти край цій безжальній традиції.

"Гра в кальмара" 2 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Пошуки приводять його до загадкового чоловіка, який грає в ддакджі – традиційну корейську гру – у метро. Ця зустріч стає для Ґі-хуна першим важливим слідом у розслідуванні, що має відкрити перед ним нові горизонти. Від цього моменту він поринає у небезпечну подорож, що веде його прямо в саму глибину таємничих ігор, які він так намагався зупинити.

Проте новий сезон приносить не лише нові персонажі та інтриги, а й ще більше небезпек. Тепер ставки значно вищі, а виклики важчі.

"Сумую за тобою"

У центрі сюжету цієї історії – детективка Кет Донован, яка випадково натрапляє на свого колишнього нареченого в додатку для знайомств, де він зник багато років тому. Здавалося б, це просто випадкове знайомство, але цей несподіваний поворот подій ставить її перед дилемою: чому він зник і що сталося з ним за цей час?

"Сумую за тобою": дивіться онлайн трейлер серіалу

Прагнучи дізнатися правду, Кет занурюється в розслідування, яке веде її в глибини минулого, де вона починає розкривати не лише таємниці про свого колишнього, але й темні секрети, які могли б назавжди змінити її погляд на все.

"Гра в кальмара" 1 сезон

За сюжетом цієї захопливої історії, сотні гравців, що перебувають у складних фінансових обставинах і прагнуть розв'язати свої проблеми, отримують дивне і таємниче запрошення взяти участь у серії дитячих ігор. На перший погляд, ці ігри здаються нешкідливими та навіть веселі, адже вони нагадують звичайні забави, знайомі з дитинства. Однак усе виявляється набагато серйознішим, ніж здавалося на початку.

"Гра в кальмара": дивіться онлайн трейлер 1 сезон

Також серед найпопулярніших серіалів опинились такі стрічки:

"Ла-Пальма"

"Чорні голуби"

"Безумство"

"Бебі бос"

"За фасадом"

"Прикордонники"

"Джентльмени"

Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь уже цього вечора.