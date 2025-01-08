Независимо от того, ищете ли вы динамичный триллер, драму или легкую комедию, Netflix предлагает ленты, которые собрали лучшие отзывы и покорили рейтинги. Если вы еще не имели возможности окунуться в эти истории, то сейчас самое время это сделать.

Рекомендуем Работала в стране агрессора: где сейчас Анна Кузина, которая сыграла в российском сериале "Универ"

Самые популярные сериалы на Netflix

"Игра в кальмара" 2 сезон

Во втором сезоне "Игры в кальмара" события разворачиваются через три года после победы Игрока 456, Сон Ги-хуна. После ужасных событий, произошедших в первом сезоне, и после того, как он выиграл в смертельных играх, Ги-хун пытается найти способы прекратить эти жестокие игры, продолжающие забирать жизни множества людей. Под влиянием своего опыта он решает использовать свое значительное состояние для активных поисков организаторов и тех, кто стоит за этим злом, чтобы положить конец этой безжалостной традиции.

"Игра в кальмара" 2 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Поиски приводят его к загадочному мужчине, который играет в ддакджи – традиционную корейскую игру – в метро. Эта встреча становится для Ги-хуна первым важным следом в расследовании, что должно открыть перед ним новые горизонты. С этого момента он погружается в опасное путешествие, что ведет его прямо в самую глубину таинственных игр, которые он так пытался остановить.

Однако новый сезон приносит не только новые персонажи и интриги, но и еще больше опасностей. Теперь ставки значительно выше, а вызовы тяжелее.

"Скучаю по тебе"

В центре сюжета этой истории – детективка Кэт Донован, которая случайно наталкивается на своего бывшего жениха в приложении для знакомств, где он исчез много лет назад. Казалось бы, это просто случайное знакомство, но этот неожиданный поворот событий ставит ее перед дилеммой: почему он исчез и что произошло с ним за это время?

"Скучаю по тебе": смотрите онлайн трейлер сериала

Стремясь узнать правду, Кэт погружается в расследование, которое ведет ее в глубины прошлого, где она начинает раскрывать не только тайны о своем бывшем, но и темные секреты, которые могли бы навсегда изменить ее взгляд на все.

"Игра в кальмара" 1 сезон

По сюжету этой увлекательной истории, сотни игроков, находящихся в сложных финансовых обстоятельствах и стремящихся решить свои проблемы, получают странное и таинственное приглашение принять участие в серии детских игр. На первый взгляд, эти игры кажутся безобидными и даже веселые, ведь они напоминают обычные забавы, знакомые с детства. Однако все оказывается гораздо серьезнее, чем казалось в начале.

"Игра в кальмара": смотрите онлайн трейлер 1 сезон

Также среди самых популярных сериалов оказались такие ленты:

"Ла-Пальма"

"Черные голуби"

"Безумие"

"Бэби босс"

"За фасадом"

"Пограничники"

"Джентльмены"

Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь уже этим вечером.