Однак після 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, багато українських діячів культури, в тому числі й акторів, прийняли важливе рішення назавжди припинити свою діяльність на території агресора. Однією з таких акторок є Ганна Кузіна, яка до початку війни була відома своєю роллю в популярному російському серіалі "Універ".

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Де зараз та що каже про війну Ганна Кузіна

Велика війна застала Ганну Кузіну в Києві. На початку повномасштабного вторгнення Росії, коли на столицю почали падати перші російські ракети, Ганна та її сім'я були підготовлені.

Чоловік Кузіної, який був учасником АТО, готувався до великої війни ще до 24 лютого 2022 року. Завдяки йому сім'я мала все необхідне для того, щоб швидко евакуюватися у разі загрози. Вони зібрали тривожні валізки, у яких були найнеобхідніші речі.

У перші години після того, як розпочалася війна і Київ опинився під атакою, чоловік Ганни оперативно вивіз її з дитиною на Захід України. Вони пробули там лише один день. Оскільки ситуація продовжувала загострюватися, родина вирішила шукати притулок за кордоном. Кузіна разом із дитиною вирушила до друзів у Німеччину.

Невдовзі акторка переїхала до Франції. Вона почала організовувати збори для ЗСУ, ініціюючи допомогу від своїх підписників та друзів. Ганна активно використовувала соцмережі для того, щоб нагадати світу, що Росія є країною терористом, яка здійснює злочини на території України.

Чоловік акторки, котрий до цього був учасником АТО, приєднався до лав Збройних Сил України.

Що відомо про громадянську позицію Ганни Кузіної

Ганна Кузіна стала широко відомою завдяки своїй ролі в популярному російському серіалі "Універ", де вона зіграла персонажа Яну Семакіну. Ця роль принесла їй велику популярність, що стало важливим етапом у її кар'єрі.

Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ганна прийняла рішуче і важливе рішення: залишити все, що пов'язувало її з Росією, і відмовитися від подальшої кар'єри в цій країні.

У перший день війни, коли Росія почала свої бойові дії проти України, Кузіна публічно висловила свою позицію. Вона позначила себе як українку, написавши допис у своїх соцмережах. Вона підтримує свій народ, а її серце і душа залишаються з Україною.

Ганна активно висловлює своє обурення агресією Росії та її уряду, не залишаючи місця для сумнівів у своїй позиції. Вона різко засудила дії російської влади. Акторка назвала Путіна "військовим злочинцем" і "світовим терористом". Ці слова були реакцією на жахливі злочини, які російська армія здійснювала на українській землі. Через свої публічні заяви Ганна Кузіна робить свій внесок у боротьбу за правду та справедливість, вказуючи на злочини, які Росія вчиняє на території України.