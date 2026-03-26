Кіно Фільми Отримав три Оскара та мільярди доларів: який фільм став найкасовішим в історії кіно
26 березня, 00:14
Марта Гнат
Основні тези
  • Фільм "Аватар" 2009 року зібрав понад 2,93 мільярда доларів і отримав три Оскари за операторську роботу, роботу художника-постановника та візуальні ефекти.
  • Друга і третя частини "Аватара" теж отримали нагороди за візуальні ефекти, а вихід четвертої і п'ятої частин заплановано на 2029 і 2031 роки відповідно, хоча їх реалізація залежить від касових зборів.

Можливо, хтось припускає, що "Титанік" – це не просто культовий, а ще й найкасовіший фільм усіх часів. Однак це не так. Насправді, Джеймс Камерон, який є режисером стрічки, створив ще одну історію, яка стала справжнім рекордсменом. Її назва – "Аватар".

Так-так, і йдеться саме про першу частину, яка вийшла у далекому 2009 році. 24 Канал розповість, скільки грошей зібрала стрічка і які нагороди отримала.

Може зацікавити "Сутінки" – кінематографічний шедевр чи провал: чому фільм набув такої популярності

За даними Box Office Grosses, світові касові збори першого "Аватара" становлять понад 2,93 мільярда доларів.

Цікаво, що "Аватар: Шлях води" у 2022 році зібрав у прокаті понад 2,33 мільярда доларів. Ця частина посідає третє місце у світовому рейтингу. Крім того, наприкінці 2025 року вийшло продовження історії – "Аватар: Вогонь і попіл". Наразі творіння Джеймса Камерона не перетнуло межу у 2 мільярди, а становить лиш понад 1,48 мільярда доларів.

Головні ролі виконали Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Сігурні Вівер, Стівен Ленг, Мішель Родрігес, Джованні Рібізі та інші.

Усе починається з того, що людство видобуває анобтаніум – вкрай цінний матеріал – на супутнику Пандора, що перебуває в зоряній системі Альфа Центавра. Корпорація, яка цим займається, загрожує існуванню місцевого племені на'ві – людиноподібних розумних істот.

Тоді команда дослідників спроєктувала гібрид на'ві та людей, щоб краще дослідити мешканців Пандори. У центрі подій опиняється морський піхотинець Джейк, який втратив можливість ходити через поранення.

"Аватар": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічку номінували на дев'ять номінацій Оскара. Серед них:

  • "Найкраща операторська робота";
  • "Найкраща робота художника-постановника";
  • "Найкращі візуальні ефекти";
  • "Найкращий фільм";
  • "Найкраща режисерська робота";
  • "Найкращий монтаж";
  • "Найкраща музика до фільму";
  • "Найкращий звук";
  • "Найкращий звуковий монтаж".

Картина перемогла у перших трьох номінаціях й здобула аж три статуетки Оскара.

Крім того, фільм отримав два "Золотих глобуса" у двох номінаціях: "Найкращий фільм – драма" та "Найкращий режисер".

Друга частина – "Аватар: Шлях води", була номінована у чотирьох категоріях, однак перемогла тільки в одній – "Найкращі візуальні ефекти". У тій самій номінації переміг "Аватар: Вогонь і попіл" у 2026 році.

Отже, три фільми загалом отримали п'ять Оскарів.

Раніше режисер Джеймс Камерон, якого називають батьком "Аватара", сказав, що вихід наступних частин залежатиме від того, який результат покаже у кіно третій фільм.

За попередньою інформацією, вихід четвертої частини запланований на грудень 2029 року, а п'ятої – на 2031 рік. Однак творці проєкту казали, якщо "Аватар: Вогонь і попіл" не принесе достатніх касових зборів, то можуть виникнути проблеми з продовженням розширення планети Пандори та й всесвіту загалом.

Однак третя частина показала доволі пристойний результат у світовому прокаті, тому, ймовірно, можна сподіватись на вихід майбутніх частин.