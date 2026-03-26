Отримав три Оскара та мільярди доларів: який фільм став найкасовішим в історії кіно

Можливо, хтось припускає, що "Титанік" – це не просто культовий, а ще й найкасовіший фільм усіх часів. Однак це не так. Насправді, Джеймс Камерон, який є режисером стрічки, створив ще одну історію, яка стала справжнім рекордсменом. Її назва – "Аватар".

Так-так, і йдеться саме про першу частину, яка вийшла у далекому 2009 році.

За даними Box Office Grosses, світові касові збори першого "Аватара" становлять понад 2,93 мільярда доларів.

Цікаво, що "Аватар: Шлях води" у 2022 році зібрав у прокаті понад 2,33 мільярда доларів. Ця частина посідає третє місце у світовому рейтингу. Крім того, наприкінці 2025 року вийшло продовження історії – "Аватар: Вогонь і попіл". Наразі творіння Джеймса Камерона не перетнуло межу у 2 мільярди, а становить лиш понад 1,48 мільярда доларів.

Що відомо про фільм "Аватар"?

Головні ролі виконали Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Сігурні Вівер, Стівен Ленг, Мішель Родрігес, Джованні Рібізі та інші.

Усе починається з того, що людство видобуває анобтаніум – вкрай цінний матеріал – на супутнику Пандора, що перебуває в зоряній системі Альфа Центавра. Корпорація, яка цим займається, загрожує існуванню місцевого племені на'ві – людиноподібних розумних істот.

Тоді команда дослідників спроєктувала гібрид на'ві та людей, щоб краще дослідити мешканців Пандори. У центрі подій опиняється морський піхотинець Джейк, який втратив можливість ходити через поранення.

Які нагороди отримав "Аватар"?

Стрічку номінували на дев'ять номінацій Оскара. Серед них:

"Найкраща операторська робота";

"Найкраща робота художника-постановника";

"Найкращі візуальні ефекти";

"Найкращий фільм";

"Найкраща режисерська робота";

"Найкращий монтаж";

"Найкраща музика до фільму";

"Найкращий звук";

"Найкращий звуковий монтаж".

Картина перемогла у перших трьох номінаціях й здобула аж три статуетки Оскара.

Крім того, фільм отримав два "Золотих глобуса" у двох номінаціях: "Найкращий фільм – драма" та "Найкращий режисер".

Друга частина – "Аватар: Шлях води", була номінована у чотирьох категоріях, однак перемогла тільки в одній – "Найкращі візуальні ефекти". У тій самій номінації переміг "Аватар: Вогонь і попіл" у 2026 році.

Отже, три фільми загалом отримали п'ять Оскарів.

Чи буде продовження "Аватар"?

Раніше режисер Джеймс Камерон, якого називають батьком "Аватара", сказав, що вихід наступних частин залежатиме від того, який результат покаже у кіно третій фільм.

За попередньою інформацією, вихід четвертої частини запланований на грудень 2029 року, а п'ятої – на 2031 рік. Однак творці проєкту казали, якщо "Аватар: Вогонь і попіл" не принесе достатніх касових зборів, то можуть виникнути проблеми з продовженням розширення планети Пандори та й всесвіту загалом.

Однак третя частина показала доволі пристойний результат у світовому прокаті, тому, ймовірно, можна сподіватись на вихід майбутніх частин.