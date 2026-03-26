Получил три Оскара и миллиарды долларов: какой фильм стал самым кассовым в истории кино
- Фильм "Аватар" 2009 года собрал более 2,93 миллиарда долларов и получил три Оскара за операторскую работу, работу художника-постановщика и визуальные эффекты.
- Вторая и третья части "Аватара" тоже получили награды за визуальные эффекты, а выход четвертой и пятой частей запланирован на 2029 и 2031 годы соответственно, хотя их реализация зависит от кассовых сборов.
Возможно, кто-то предполагает, что "Титаник" – это не просто культовый, а еще и самый кассовый фильм всех времен. Однако это не так. На самом деле, Джеймс Камерон, который является режиссером ленты, создал еще одну историю, которая стала настоящим рекордсменом. Ее название – "Аватар".
Да-да, и речь идет именно о первой части, которая вышла в далеком 2009 году.
По данным Box Office Grosses, мировые кассовые сборы первого "Аватара" составляют более 2,93 миллиарда долларов.
Интересно, что "Аватар: Путь воды" в 2022 году собрал в прокате более 2,33 миллиарда долларов. Эта часть занимает третье место в мировом рейтинге. Кроме того, конце 2025 года вышло продолжение истории – "Аватар: Огонь и пепел". Сейчас творение Джеймса Камерона не пересекло границу в 2 миллиарда, а составляет лишь более 1,48 миллиарда долларов.
Что известно о фильме "Аватар"?
Главные роли исполнили Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Мишель Родригес, Джованни Рибизи и другие.
Все начинается с того, что человечество добывает анобтаниум – крайне ценный материал – на спутнике Пандора, находящемся в звездной системе Альфа Центавра. Корпорация, которая этим занимается, угрожает существованию местного племени на'ви – человекоподобных разумных существ.
Тогда команда исследователей спроектировала гибрид на'ви и людей, чтобы лучше исследовать жителей Пандоры. В центре событий оказывается морской пехотинец Джейк, который потерял возможность ходить из-за ранения.
Какие награды получил "Аватар"?
Ленту номинировали на девять номинаций Оскара. Среди них:
- "Лучшая операторская работа";
- "Лучшая работа художника-постановщика";
- "Лучшие визуальные эффекты";
- "Лучший фильм";
- "Лучшая режиссерская работа";
- "Лучший монтаж";
- "Лучшая музыка к фильму";
- "Лучший звук";
- "Лучший звуковой монтаж".
Картина победила в первых трех номинациях и и получила целых три статуэтки Оскара.
Кроме того, фильм получил два "Золотых глобуса" в двух номинациях: "Лучший фильм – драма" и "Лучший режиссер".
Вторая часть – "Аватар: Путь воды", была номинирована в четырех категориях, однако победила только в одной – "Лучшие визуальные эффекты". В той же номинации победил "Аватар: Огонь и пепел" в 2026 году.
Итак, три фильма в целом получили пять Оскаров.
Будет ли продолжение "Аватара"?
Ранее режиссер Джеймс Камерон, которого называют отцом "Аватара", сказал, что выход следующих частей будет зависеть от того, какой результат покажет в кино третий фильм.
По предварительной информации, выход четвертой части запланирован на декабрь 2029 года, а пятой – на 2031 год. Однако создатели проекта говорили, если "Аватар: Огонь и пепел" не принесет достаточных кассовых сборов, то могут возникнуть проблемы с продолжением расширения планеты Пандоры и вселенной в целом.
Однако третья часть показала довольно приличный результат в мировом прокате, поэтому, вероятно, можно надеяться на выход будущих частей.