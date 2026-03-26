Получил три Оскара и миллиарды долларов: какой фильм стал самым кассовым в истории кино

Возможно, кто-то предполагает, что "Титаник" – это не просто культовый, а еще и самый кассовый фильм всех времен. Однако это не так. На самом деле, Джеймс Камерон, который является режиссером ленты, создал еще одну историю, которая стала настоящим рекордсменом. Ее название – "Аватар".

Да-да, и речь идет именно о первой части, которая вышла в далеком 2009 году. 24 Канал расскажет, сколько денег собрала лента и какие награды получила.

Может заинтересовать "Сумерки" – кинематографический шедевр или провал: почему фильм приобрел такую популярность

По данным Box Office Grosses, мировые кассовые сборы первого "Аватара" составляют более 2,93 миллиарда долларов.

Интересно, что "Аватар: Путь воды" в 2022 году собрал в прокате более 2,33 миллиарда долларов. Эта часть занимает третье место в мировом рейтинге. Кроме того, конце 2025 года вышло продолжение истории – "Аватар: Огонь и пепел". Сейчас творение Джеймса Камерона не пересекло границу в 2 миллиарда, а составляет лишь более 1,48 миллиарда долларов.

Что известно о фильме "Аватар"?

Главные роли исполнили Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Мишель Родригес, Джованни Рибизи и другие.

Все начинается с того, что человечество добывает анобтаниум – крайне ценный материал – на спутнике Пандора, находящемся в звездной системе Альфа Центавра. Корпорация, которая этим занимается, угрожает существованию местного племени на'ви – человекоподобных разумных существ.

Тогда команда исследователей спроектировала гибрид на'ви и людей, чтобы лучше исследовать жителей Пандоры. В центре событий оказывается морской пехотинец Джейк, который потерял возможность ходить из-за ранения.

Какие награды получил "Аватар"?

Ленту номинировали на девять номинаций Оскара. Среди них:

"Лучшая операторская работа";

"Лучшая работа художника-постановщика";

"Лучшие визуальные эффекты";

"Лучший фильм";

"Лучшая режиссерская работа";

"Лучший монтаж";

"Лучшая музыка к фильму";

"Лучший звук";

"Лучший звуковой монтаж".

Картина победила в первых трех номинациях и и получила целых три статуэтки Оскара.

Кроме того, фильм получил два "Золотых глобуса" в двух номинациях: "Лучший фильм – драма" и "Лучший режиссер".

Вторая часть – "Аватар: Путь воды", была номинирована в четырех категориях, однако победила только в одной – "Лучшие визуальные эффекты". В той же номинации победил "Аватар: Огонь и пепел" в 2026 году.

Итак, три фильма в целом получили пять Оскаров.

Будет ли продолжение "Аватара"?

Ранее режиссер Джеймс Камерон, которого называют отцом "Аватара", сказал, что выход следующих частей будет зависеть от того, какой результат покажет в кино третий фильм.

По предварительной информации, выход четвертой части запланирован на декабрь 2029 года, а пятой – на 2031 год. Однако создатели проекта говорили, если "Аватар: Огонь и пепел" не принесет достаточных кассовых сборов, то могут возникнуть проблемы с продолжением расширения планеты Пандоры и вселенной в целом.

Однако третья часть показала довольно приличный результат в мировом прокате, поэтому, вероятно, можно надеяться на выход будущих частей.