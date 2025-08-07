Інколи хочеться подивитися фільм, де ніхто не рятує планету чи світ. Якщо вам набридли супергерої в костюмах, фінальні битви й жарти щохвилини, то ця добірка для вас.

Кіно 24 розповідає про стрічки, де немає надлюдей, але є багато людяності. Ці фільми зворушують серця та висвітлюють історії звичайних людей, які не мають здібностей, але борються зі своїми проблемами.

"Манчестер біля моря" (2016)

Після смерті брата Лі Чендлер повертається в рідне містечко Манчестер біля моря. Чоловіку доводиться взяти опіку над племінником, хоча він сам ще не оговтався від власної страшної трагедії. Проводячи більше часу з хлопчиком, Лі починає будувати з ним емоційний зв'язок, який може вилікувати душевні рани.

"Манчестер біля моря": дивіться трейлер фільму онлайн

"Леді Бьорд" (2017)

Крістін Макферсон – дівчина, яка називає себе "Леді Бьорд". Вона навчається у католицькій школі та мріє вирватися з сірого й буденного життя. Героїня хоче вступити до престижного університету та нарешті стати "особливою". Водночас Леді Бьорд вперше закохується, розчаровується, займається пошуком себе та намагається налагодити складні стосунки з матір'ю, яка її любить, але часто критикує.

"Леді Бьорд": дивіться трейлер фільму онлайн

"Шлюбна історія" (2019)

Подружжя акторки Ніколь та режисера Чарлі живе в Нью-Йорку та виховує сина. Однак жінка відчуває, що поступово втрачає себе у шлюбі. Тому Ніколь вирішує розлучитися з чоловіком і переїхати до Лос-Анджелеса. У розлучному процесі герої намагаються знайти компроміс, але з кожним днем ситуація стає лише напруженішою.

"Шлюбна історія": дивіться трейлер фільму онлайн

