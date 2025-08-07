Иногда хочется посмотреть фильм, где никто не спасает планету или мир. Если вам надоели супергерои в костюмах, финальные битвы и шутки каждую минуту, то эта подборка для вас.

Кино 24 рассказывает о лентах, где нет сверхлюдей, но есть много человечности. Эти фильмы трогают сердца и освещают истории обычных людей, которые не имеют способностей, но борются со своими проблемами.

"Манчестер у моря" (2016)

После смерти брата Ли Чендлер возвращается в родной городок Манчестер у моря. Мужчине приходится взять опеку над племянником, хотя он сам еще не оправился от собственной страшной трагедии. Проводя больше времени с мальчиком, Ли начинает строить с ним эмоциональную связь, которая может излечить душевные раны.

"Леди Берд" (2017)

Кристин Макферсон – девушка, которая называет себя "Леди Берд". Она учится в католической школе и мечтает вырваться из серой и обыденной жизни. Героиня хочет поступить в престижный университет и наконец стать "особенной". В то же время Леди Берд впервые влюбляется, разочаровывается, занимается поиском себя и пытается наладить сложные отношения с матерью, которая ее любит, но часто критикует.

"Брачная история" (2019)

Супруги актрисы Николь и режиссера Чарли живут в Нью-Йорке и воспитывают сына. Однако женщина чувствует, что постепенно теряет себя в браке. Поэтому Николь решает развестись с мужем и переехать в Лос-Анджелес. В бракоразводном процессе герои пытаются найти компромисс, но с каждым днем ситуация становится только напряженнее.

