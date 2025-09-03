Новый месяц обещает быть крайне насыщенным. Кино 24 расскажет о главных премьерах сентября, которые стоит будет увидеть.

Смотрите также В Украине выйдет новый фильм о легендарной Мавке, который поразит зрителей: что известно о ленте

"Антарктида"

Премьера: 4 сентября

Новый документальный фильм Антона Птушкина снимали на станции "Академик Вернадский". Режиссер самостоятельно снимал, как происходила 30 Украинская антарктическая экспедиция. Здесь изображено путешествие на украинском ледоколе "Ноосфера", жизнь на станции и быт полярников.

"Антарктида": смотрите трейлер онлайн

"Сплитсвиль. Развод по-взрослому"

Премьера: 4 сентября

В центре сюжета – мужчина по имени Кэри, который внезапно узнает, что его жена Эшли подает на развод. Он обращается за поддержкой к своим друзьям Джули и Пола, но его ждет неожиданное открытие – секрет их счастья заключается в открытом браке. В конце Кэри и сам пересекает черту, что превращает их отношения в хаос.

"Сплитсвиль. Развод по-взрослому": смотрите трейлер онлайн

"Малевич"

Премьера: 11 сентября

Биографический фильм рассказывает об известном украинском художнике Казимире Малевиче. Лента состоит из четырех частей, каждая из которых изображает важный период из жизни героя. В частности, и времена его раннего творчества, и последнюю футуристическую выставку, на которой он представил свой "Черный квадрат".

Добавим, одну из ролей в фильме сыграл Константин Темляк, которого обвинили в насилии. Режиссер сообщила, что сцены с ним не будут вырезать.

"Малевич": смотрите трейлер онлайн

"Медовый месяц"

Премьера: 11 сентября

Молодая пара Тарас и Оля заезжает в новую квартиру в пригороде Киева. Они застревают там из-за российской оккупации. В течение 5 дней герои живут без электричества, воды и связи. Они говорят шепотом и передвигаются по квартире на корточках, но в то же время по-настоящему открываются друг другу.

"Медовый месяц": смотрите трейлер онлайн

"Большое смелое красивое путешествие"

Премьера: 18 сентября

Фильм рассказывает о Саре и Дэвиде – двух одиночек-незнакомцев, которые встречаются на свадьбе общего друга. По стечению обстоятельств они отправляются в фантастическое путешествие – возвращаются к важнейшим моментам из своей жизни. Персонажи переосмысливают свой путь и получают шанс изменить будущее.

"Большое смелое красивое путешествие": смотрите трейлер онлайн

"Легенда"

Премьера: 18 сентября

Психологический спортивный хоррор рассказывает о молодом квотербеке Кэмероне Кейде, который после травмы головы получает шанс тренироваться с легендарным игроком Исайей Уайтом. Но эти тренировки становятся кошмаром, в котором царят амбиции, слава и темные силы.

"Легенда": смотрите трейлер онлайн

"Одна битва за другой"

Премьера: 25 сентября

Леонардо Ди Каприо сыграл в этой черной комедии бывшего революционера. Он собирает команду единомышленников, чтобы спасти дочь друга от жестокого врага.

"Одна битва за другой": смотрите трейлер онлайн