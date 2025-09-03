На большие экраны "Мавка. Настоящий миф" выйдет в марте 2026 года. В материале Кино 24 узнаете подробности о ленте.

Завершены съемки романтического фэнтези "Мавка. Настоящий миф": что известно о ленте?

"Мавка. Настоящий миф" – это оригинальное полнометражное кино, расширяющее "Мавкину Вселенную". Лента вдохновлялась украинскими аутентичными легендами, которым предоставили переосмысленного современного звучания. Кроме того, при формировании замысла консультировались с фольклористом и исследователем украинской демонологии Владимиром Галайчуком. Мавки в новом фильме, как и в аутентичной мифологии, – это девушки-утопленницы, охотящиеся на человеческие души, а русалки – олицетворение тьмы.

Это самый амбициозный кинопроект студии последних лет, абсолютно беспрецедентный во время полномасштабного вторжения. Рекордный для нас бюджет – 1 миллион долларов, которые обеспечены как собственными средствами студии, так и частных инвесторов. Рекордное количество ночных смен для проектов FILM.UA за все годы. А также подводные съемки и специально построенный водопад в Коростышевском карьере,

– рассказывает продюсер Анна Елисеева.

"Мавка. Настоящий миф": смотрите онлайн тизер фильма

По сюжету, Мавка влюбляется в биолога Лукьяна вместо того, чтобы погубить его в таинственном лесном озере. Но жительницы озера – мавки и русалки – не готовы так легко отпустить свою добычу и готовы на все, чтобы Мавка осталась на темной стороне.

Перед командой фильма стоял вызов: совместить невероятную украинскую природу с мистическим миром мавок и русалок. Для достижения этой цели на площадке использовали специальное освещение и эффекты тумана и дыма. Также добавят большое количество визуальных эффектов.



Русалки в фильме "Мавка. Настоящий миф" / Фото Майя Максимова

Среди локаций, где проводили съемки, – Голосеевский лес, Жуков остров, Коростышевский каньон со специально построенным водопадом, музей Пирогов, кинодеревня студии FILM.UA и бассейн. Отдельные сцены фильма оператор-постановщик Юрий Король снимал с лодки, с понтона и с деревьев, где камеры зафиксировали специальной системой креплений.

Самое сложное было – это ночные съемки, постоянные угрозы обстрелов, тревога и шахеты над головой. Лето выдалось холодным, ночью на озере температура воздуха снижалась до 10 градусов, но актеры мужественно заходили в воду и играли. Я благодарю всех и каждого участника съемочной команды, я бы сказала Мавко-семьи, за их профессионализм и желание создавать эту сказку. А особенно продюсерам которые создают такие проекты и предоставляют возможности. Далее – магия монтажа, визуальных эффектов и звука,

– комментирует режиссер Катя Царик.

"Мавка. Настоящий миф" открывает новую генерацию украинских актеров. Главные роли в фильме воплотят дебютанты полнометражного кино Арина Бочарова (актриса львовского театра им. Л. Курбаса) и Иван Довженко (актер национального театра им. И. Франко). Отец Ивана, известный актер Вячеслав Довженко, сыграет преподавателя, который возглавляет экспедицию студентов-биологов.

Также в фильме появятся Алина Коваленко, Елизавета Цилык, Каролина Мруга, Ксения Игнат, Дмитрий Павко, Андрей Подлесный и дебютанты в большом кино – Эдуард Поляков, Полина Зеленская, Максим Гаевский, Паола Элизабет Джин, Анастасия Янкова.

Демоническое трио русалок, владычиц Темного Озера, сыграли Алеся Романова, Юлия Буйновская и Роксолана Валивоц.

Кто работал за кадром будущей ленты?

Образы и костюмы русалок создала стилист и основательница бренда TTSWTRS Анна Осмехина. Дополнили – грим-департамент в составе Светланы Рымаковой, Елены Твелиной и Елены Семенец, которые каждую смену 3-4 часа гримировали актрис, и главный балетмейстер театра Франко Ольга Семешкина, которая поставила движения русалок, живущих в кадре как один организм.

Режиссером картины является Катя Царик, известная масштабными концертными шоу, клипами для топовых украинских звезд и участием в сериальной антологии от FILM.UA Group "Первые Дни". Оператор-постановщик фильма – Юрий Король, который снимал кинохиты "Захар Беркут", "Поезд в 31 декабря", "Первые Дни" и др. Сценарист – Ярослав Войцешек ("Мавка. Лесная песня", "Конотопская ведьма", "Захар Беркут", "Сторожевая застава" и другие). Продюсируют ленту Ирина Костюк и Анна Елисеева, которые создали анимационный хит "Мавка. Лесная песня". Композитор – итальянец Дарио Веро, создавший всю оригинальную музыку для анимационного фильма "Мавка. Лесная песня".

"Мавка. Настоящий миф" выйдет в украинский прокат в марте 2026 года. Дистрибутор кинотеатральных прав на территории Украины: Green Light Films в коллаборации с FILM.UA Distribution.