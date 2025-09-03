На великі екрани "Мавка. Справжній міф" вийде у березні 2026 року. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь подробиці про стрічку.

Завершено зйомки романтичного фентезі "Мавка. Справжній міф": що відомо про стрічку?

"Мавка. Справжній міф" – це оригінальне повнометражне кіно, що розширює "Мавчин Всесвіт". Стрічка надихалася українськими автентичними легендами, яким надали переосмисленого сучасного звучання. Крім того, під час формування задуму консультувалися з фольклористом і дослідником української демонології Володимиром Галайчуком. Мавки у новому фільмі, як і в автентичній міфології, – це дівчата-потопельниці, що полюють на людські душі, а русалки – уособлення темряви.

Це найамбітніший кінопроєкт студії останніх років, абсолютно безпрецедентний під час повномасштабного вторгнення. Рекордний для нас бюджет – 1 мільйон доларів, які забезпечено як власними коштами студії, так і приватних інвесторів. Рекордна кількість нічних змін для проєктів FILM.UA за всі роки. А також підводні зйомки та спеціально побудований водоспад у Коростишівському кар'єрі,

– розповідає продюсерка Анна Єлісєєва.

"Мавка. Справжній міф": дивіться онлайн тизер фільму

За сюжетом, Мавка закохується у біолога Лук'яна замість того, щоб згубити його у таємничому лісовому озері. Але мешканки озера – мавки та русалки – не готові так легко відпустити свою здобич і ладні на все, щоб Мавка залишилася на темній стороні.

Перед командою фільму стояв виклик: поєднати неймовірну українську природу з містичним світом мавок та русалок. Для досягнення цієї мети на майданчику використовували спеціальне освітлення та ефекти туману і диму. Також додадуть велику кількість візуальних ефектів.



Русалки у фільмі "Мавка. Справжній міф" / Фото Майя Максимова

Серед локацій, де проводили зйомки, – Голосіївський ліс, Жуків острів, Коростишівський каньйон зі спеціально побудованим водоспадом, музей Пирогів, кіноселище студії FILM.UA та басейн. Окремі сцени фільму оператор-постановник Юрій Король знімав з човна, з понтона та з дерев, де камери зафіксували спеціальною системою кріплень.

Найскладніше було – це нічні зйомки, постійні загрози обстрілів, тривога і шахеди над головою. Літо видалося холодним, вночі на озері температура повітря знижувалася до 10 градусів, але актори мужньо заходили у воду та грали. Я дякую всім і кожному учаснику знімальної команди, я б сказала Мавко-родини, за їх професіоналізм та бажання створювати цю казку. А особливо продюсерам які створюють такі проєкти та надають можливості. Далі – магія монтажу, візуальних ефектів і звуку,

– коментує режисерка Катя Царик.

"Мавка. Справжній міф" відкриває нову генерацію українських акторів. Головні ролі у фільмі втілять дебютанти повнометражного кіно Аріна Бочарова (акторка львівського театру ім. Л. Курбаса) та Іван Довженко (актор національного театру ім. І. Франка). Батько Івана, відомий актор В'ячеслав Довженко, зіграє викладача, який очолює експедицію студентів-біологів.

Також у фільмі з'являться Аліна Коваленко, Єлизавета Цілик, Кароліна Мруга, Ксенія Ігнат, Дмитро Павко, Андрій Подлєсний і дебютанти у великому кіно – Едуард Поляков, Поліна Зеленська, Максим Гаєвський, Паола Елізабет Джин, Анастасія Янкова.

Демонічне тріо русалок, володарок Темного Озера, зіграли Алеся Романова, Юлія Буйновська та Роксолана Валівоць.

Хто працював поза кадром майбутньої стрічки?

Образи та костюми русалок створила стилістка і засновниця бренду TTSWTRS Анна Осмехіна. Доповнили – грим-департамент у складі Світлани Римакової, Олени Твеліної та Олени Семенець, які щозміни 3-4 години гримували акторок, та головна балетмейстерка театру Франка Ольга Семьошкіна, яка поставила рухи русалок, що живуть у кадрі як один організм.

Режисеркою картини є Катя Царик, відома масштабними концертними шоу, кліпами для топових українських зірок і участю в серіальній антології від FILM.UA Group "Перші Дні". Оператор-постановник фільму – Юрій Король, який знімав кінохіти "Захар Беркут", "Потяг у 31 грудня", "Перші Дні" тощо. Сценарист – Ярослав Войцешек ("Мавка. Лісова пісня", "Конотопська відьма", "Захар Беркут", "Сторожова застава" та інші). Продюсують стрічку Ірина Костюк та Анна Єлісєєва, які створили анімаційний хіт "Мавка. Лісова пісня". Композитор – італієць Даріо Веро, що створив всю оригінальну музику для анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня".

"Мавка. Справжній міф" вийде в український прокат у березня 2026 року. Дистрибутор кінотеатральних прав на території України: Green Light Films у колаборації з FILM.UA Distribution.